Hereu: "Aunque mañana se firmara la paz en Irán, sufriremos los efectos del conflicto"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha valorado que la economía española está resistiendo "bien" los primeros impactos derivados de la guerra de Irán, pero ha alertado de que habrá efectos de segunda y tercera ronda y se ha mostrado especialmente preocupado por las mermas que la guerra pueda provocar en Asia. "Aunque mañana se firmara la paz en Irán, los próximos meses deberemos gestionar los efectos del conflicto", ha lamentado Hereu este viernes, en un acto en el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Lo que hoy se nota en el precio de la gasolina, en unos meses se materializará en dificultades para acceder a fertilizantes nitrogenados, claves para el sector primario, o en un encarecimiento de la financiación para las empresas dado el aumento de los tipos de interés, entre otros. "La guerra es el peor de los negocios", ha lamentado.

La industria vivirá su particular impacto y es por ello que Hereu ha explicado que desde su ministerio están diseñando una política de materiales críticos para supervisar cómo afecta el conflicto bélico a toda la cadena de valor y qué planes de contingencia pueden ir activando desde el Gobierno para ayudar a las empresas cuando falte un material o no pueda ser sustituido por otro.

Pendientes de Asia

El ministro ha considerado que, por el momento, "estamos aguantando bien como país" el coste económico del conflicto, pese a que desde el FMI ya han rebajado las previsiones de crecimiento del PIB del 2,3% al 2,1% para este año, en igual proporción que el recorte estimado para el crecimiento mundial. Hereu ha manifestado su particular preocupación sobre las mermas que genere en las regiones al este del conflicto.

"El impacto sobre Asia es mucho mayor y todo lo que afecte a Asia nos afecta a nosotros", ha afirmado. Y es que Catalunya y España cada vez miran más hacia China y países aledaños para invertir y buscar inversiones, como muestra el último y reciente viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al gigante asiático.

Sin embargo, también ha manifestado optimismo debido a la menor dependencia española de combustibles fósiles, debido al progresivo aumento de las energías renovables en su 'mix' energético. "España ha hecho los deberes", ha afirmado, en contraposición a Italia, según ha citado, que está viendo como su alta dependencia del gas le está provocando un encaremiento vertiginoso de costes, ya que el 20% del gas que se consume en el mundo pasa por el estrecho de Ormuz.

Moderación del flujo de turistas

El ministro Hereu ha reconocido que el conflicto en Oriente Medio tendrá a día de hoy un efecto incierto sobre el flujo de turistas, en tanto que el bloqueo de los destinos del Mediterráneo oriental puede beneficiar a España, pero el encarecimiento de materiales como el queroseno y el aumento de la incertidumbre global puede desincentivar el turismo.

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Durante su intervención, Hereu ha reconocido que el flujo de visitantes seguirá creciendo este año, pero a un ritmo inferior al anterior, del orden del 2% interanual. "Tener o no un nuevo récord es lo que menos me preocupa", ha desdeñado. El enfoque estratégico del Gobierno vira ahora hacia un "crecimiento sosegado" y pretende priorizar la capacidad de gasto de los visitantes. En los dos primeros meses del año, el gasto de los visitantes extranjeros ha aumentado tres veces más que su número.