Sánchez plantea a la UE prorrogar los fondos europeos y relajar las reglas fiscales para acelerar la inversión en renovables

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto al resto de líderes de la Unión Europea ampliar el plazo de ejecución de los fondos europeos Next Generation para facilitar nuevas inversiones en electrificación, energías renovables y transformación energética verde. Sánchez ha defendido esta propuesta a su llegada a la segunda jornada de la cumbre informal de líderes europeos que se celebra en Nicosia (Chipre). El jefe del Ejecutivo ha explicado que España plantea extender "entre seis y doce meses" el periodo de vigencia de estos fondos, más allá de agosto de 2026, fecha inicialmente prevista para su finalización.

El presidente ha subrayado la necesidad de que Europa cuente con más recursos para seguir avanzando en la electrificación de sus economías y en la transición hacia un modelo energético más verde. A su juicio, esta transformación permitirá reforzar la resiliencia de la Unión Europea ante futuras crisis.

“Eso es lo que nos va a hacer más resilientes. Esa es la gran lección de todos estos choques energéticos derivados de guerras: la necesidad de electrificar y de continuar con esa apuesta por las renovables que lleva haciendo el Gobierno de España desde hace ocho años”, ha señalado Sánchez antes del inicio de la reunión de trabajo de los Veintisiete. En la cumbre, los líderes europeos tienen previsto abordar las propuestas de la Comisión Europea para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán y del cierre del estrecho de Ormuz.

Además de la prórroga de los fondos de recuperación, Sánchez también ha planteado abrir un debate sobre una posible flexibilización de las reglas fiscales europeas para las inversiones vinculadas a la transformación energética. En su opinión, este tratamiento debería seguir una lógica similar a la aplicada recientemente a los presupuestos de defensa, de forma que las inversiones en electrificación y renovables puedan contar con un mayor margen presupuestario.

El objetivo, según ha defendido, sería facilitar que los Estados miembros puedan seguir destinando recursos a proyectos de electrificación y renovables sin que estas inversiones se vean penalizadas por las restricciones presupuestarias.

El Gobierno español viene defendiendo en los últimos años la necesidad de acelerar el despliegue de energías limpias y reforzar las infraestructuras eléctricas como vía para reducir la dependencia energética exterior, mejorar la competitividad de la industria europea y proteger a las economías nacionales frente a nuevas turbulencias en los mercados internacionales de la energía.

Impuestos a las energéticas

El presidente del Gobierno también defendió que la Comisión Europea debe elevar su nivel de ambición en la respuesta común a la crisis energética. En este contexto, recordó que algunas empresas se están beneficiando del encarecimiento del crudo y planteó la conveniencia de una acción coordinada a escala europea para recuperar un impuesto extraordinario a las grandes compañías energéticas, en línea con las medidas adoptadas durante la crisis provocada por la guerra de Rusia en Ucrania.

Sánchez insistió en que Europa necesita más recursos para continuar con la electrificación, la transformación energética verde de sus economías y el desarrollo de interconexiones. A su juicio, estas inversiones son imprescindibles para reducir la dependencia exterior, proteger a los consumidores y reforzar la competitividad de la industria europea.

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Para el presidente español, las propuestas trasladadas a sus socios europeos son “razonables” y proporcionales a la magnitud de la crisis energética que atraviesa el mundo. Su planteamiento combina una extensión temporal de los fondos de recuperación, una revisión del marco fiscal para favorecer inversiones verdes y una respuesta europea coordinada frente a los beneficios extraordinarios derivados del alza de los precios energéticos.