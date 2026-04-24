El subidón de precios de la vivienda para en València las compras para alquilar

Los inversores que compran pisos para alquilarlos han dejado de acometer operaciones en València porque no les salen los números. El subidón del coste de la vivienda ha lastrado la rentabilidad y ahora buscan oportunidades en el área metropolitana y otras zonas más alejadas de la capital. La tasadora Gesvalt ha constatado que el coste de los pisos en València ha subido en el último año un 16,2 %, mientras que el INE apunta que las operaciones volvieron a caer en febrero.

Sergio Iranzo, inversor en vivienda y fundador de Invernomics Real Estate, advierte de que en València "ya no queda nada de vivienda por debajo de 200.000 euros". El inversor explica que, para que una operación de compra para alquilar sea rentable, el coste total del piso, la reforma y los impuestos no puede superar los 200.000 euros.

"La mayoría de los alquileres en València está por debajo de los 1.300 euros. Una cosa es lo que sale en los portales con anuncios de 1.600 euros y otra, la realidad. Las peticiones de alquiler que recibimos nosotros son de hasta 1.200 euros porque es lo que la gente puede pagar", señala. Iranzo añade que, para que una inversión sea rentable, tiene que ser del 5 % o más, y con los actuales precios de la vivienda en el Cap i Casal no salen los números.

Pisos 31.590 euros más caros

Comprar una vivienda de 90 metros cuadrados hoy en València es 31.590 euros más caro que hace un año, según datos de la tasadora Gesvalt. El coste de los pisos en el Cap i Casal ha subido un 16,2 % entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de este año. El precio medio del metro cuadrado en València es de 2.510 euros.

El departamento de análisis de Gesvalt Tasaciones destaca que el coste medio en la Comunitat Valenciana se sitúa en 1.648 euros el metro cuadrado, tras una subida interanual del 14,6 %. La Comunitat consolida así su tendencia alcista, aunque sigue siendo más asequible que la media nacional de 2.012 euros el metro cuadrado. De este modo, comprar una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en la Comunitat Valenciana supone una inversión de 148.320 euros, casi 19.000 euros más que un año antes.

Alicante lidera el precio de compraventa con 1.863 euros el metro cuadrado, pero registró en el primer trimestre un menor incremento (12,9 %). Le sigue Valencia, que presenta la mayor subida (1.677 euros el metro cuadrado y un 20,4 %), y Castellón (1.272 euros y un 13,3 %), según los datos de Gesvalt.

Vistas aérea de la avenida de Francia de València. / GERMAN CABALLERO

Alquiler

En el mercado del alquiler, la Comunitat Valenciana alcanza un precio medio de 12,27 euros el metro cuadrado al mes, tras incrementarse un 11,8 % anual. Valencia es el área con el alquiler más elevado (14,37 euros tras un aumento del 9,8 %), seguida de Alicante (13,49 euros y un 12,1 %) y Castellón, que, aunque mantiene el precio más bajo (9,66 euros), experimenta el mayor aumento interanual (12,3 %).

En el caso de València, el incremento del coste del alquiler en el último año ha sido del 9,2 % y el coste del metro cuadrado ronda los 17 euros. Los mayores repuntes se han registrado en los distritos de Patraix (21,8 %), Jesús (21,6 %) y El Pla del Real (20,8 %). También se han producido avances importantes en Quatre Carreres (20,2 %) y Ciutat Vella (19,9 %).

Frenazo de ventas

Por otro lado, la compraventa de viviendas en la Comunitat en febrero cayó un 4,7 % respecto al mismo mes del año anterior —frente a una bajada del 0,51 % a nivel nacional—, hasta un total de 8.944 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las ventas ya habían caído en enero un 7,4 %.

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De las operaciones de compraventa anotadas en febrero en la Comunitat, 8.530 se realizaron sobre viviendas libres y 414 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.685 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 7.259 estuvieron relacionadas con edificios usados.