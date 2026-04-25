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Ford pondrá en marcha en mayo la planta piloto del nuevo modelo con más de un centenar de trabajadores que saldrán del ERTE

La primera fase del nuevo coche que se fabricará en Almussafes incluye viajes del equipo a Alemania, donde se encuentra el centro de diseño del vehículo

Trabajadores de Ford, en la planta de Almussafes, en una imagen de archivo.

Trabajadores de Ford, en la planta de Almussafes, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Begoña Jorques

Begoña Jorques

València

La visita del presidente europeo de Ford, Jim Baumbick, a la planta de la compañía estadounidense en Almussafes despejó el jueves algunas incógnitas. No obstante, la mayor -el modelo híbrido que espera la fábrica valenciana- sigue siendo el máximo misterio. Como ya avanzó este diario, lo inmediato pasa por una reducción de trabajadores en ERTE. En concreto, serán más de 100 empleados los que salgan en las próximas semanas del mecanismo, fecha en la que se espera que comiencen los primeros pasos para recibir el nuevo modelo.

Según ha confirmado UGT-Ford -sindicato mayoritario en la planta de Almussafes- a este diario, en "unas semanas", alrededor de mediados de mayo -junio como tarde- la compañía comenzará a poner en marcha la que han denominado "planta piloto" del nuevo vehículo multienergía que se fabricará en Almussafes.

En ella empezarán a trabajar un centenar de empleados "todos los días", por lo que tendrán que salir del ERTE, que actualmente afecta a más de 4.000 personas de forma rotatoria, casi un millar al día. El perfil de estos trabajadores pasa por jefes y operarios de línea o ingenieros, entre otros.

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, saluda al secretario general de UGT-Ford, Carlos Faubel, durante la visita del directivo a la planta de Almussafes esta semana.

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, saluda al secretario general de UGT-Ford, Carlos Faubel, durante la visita del directivo a la planta de Almussafes esta semana. / Levante-EMV

El sindicato ha explicado al respecto que aún está pendiente alcanzar los "acuerdos" para regular estas funciones emergentes, que se regirán a través de los Planes de Desarrollo de Carrera (PDC).

Al dejar estos empleados su línea habitual, otros compañeros también en ERTE saldrán, a su vez, del mecanismo regulatorio para cubrir las vacantes que dejan. Así, según las estimaciones del sindicato, se pasará de los más de 900 trabajadores afectados al día a algo más de 700.

Sobre el trabajo que realizarán en la ‘planta piloto’, desde UGT han adelantado que, hasta que se conozca el modelo que se fabricará en Almussafes, las tareas serán más de tipo organizativo y creación de equipos.

Viajes a Alemania

Los trabajadores que formen parte de esta primera fase hacia el nuevo modelo que ‘salve’ la continuidad de Ford en Almussafes deberán, además, realizar viajes a la planta de la compañía del óvalo en Alemania, donde se encuentra el centro de diseño del nuevo vehículo. Estos viajes se realizarán, posiblemente, después de las vacaciones de verano. Será entonces cuando el equipo conozca el prototipo del nuevo modelo que está por llegar a Almussafes en 2027.

El encuentro entre Baumbick y la plantilla fue calificada por UGT como positiva, ya que, según el sindicato mayoritario, el jefe europeo de Ford cree que Almussafes juega "un papel fundamental en la transformación de Ford Europa".

El "misterio" del nuevo coche

Algunos trabajadores de la planta valenciana han señalado a este diario que lamentan "el misterio sobre el nuevo modelo" y han trasladado cierta "incertidumbre" sobre la llegada el año próximo del modelo, que no creen que salga de la línea hasta, "por lo menos, mediados del año que viene".

Por su parte, desde STM-Intersindical en la planta valenciana de Ford han exigido a la compañía "que dejen de marear la perdiz y anuncien ya de una vez los nuevos modelos que vamos a fabricar en Ford Almussafes. Después del alto precio que ha pagado la plantilla, consideramos una falta de respeto la incertidumbre que viven los trabajadores que día a día lo dan todo por Ford".

"Hemos perdido 1.700 puestos de trabajo y un 15,3 % de poder adquisitivo en cuatro años de congelación salarial", lamentan desde Intersindical.

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Hace dos años, Ford anunció que fabricaría un nuevo vehículo multienergía en Almussafes, con una producción aproximada de 300.000 unidades, aunque posteriormente redujo esa cifra a cerca de 200.000. Con ese lanzamiento, previsto para 2027, se aseguraría la carga de trabajo en la factoría valenciana.

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