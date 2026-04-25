Los jefes valencianos de ventas de coches son los que más cobran de España

¿Cuánto cobra un jefe de ventas en el sector de la automoción en la Comunitat Valenciana? ¿Y un mecánico? ¿Cómo están retribuidos los ingenieros del ramo? Son algunas cuestiones que revela la 'Guía Salarial 2026' del sector elaborada por Adecco.

El informe señala que los perfiles más cualificados y con experiencia son los mejor pagados. Así, los puestos mejor retribuidos combinan dirección comercial y especialización técnica en automatización y 'software'. Las nóminas valencianas se sitúan en una franja media-alta dentro del contexto nacional, con algunas categorías que incluso igualan los niveles de las comunidades tradicionalmente más fuertes, como Madrid o Cataluña.

Así, tomando como referencia los tramos superiores de experiencia —más de diez años en el puesto—, los cinco perfiles mejor remunerados en el sector de la automoción en la Comunitat Valenciana son: jefe/a de ventas (hasta 45.900 euros brutos anuales), ingeniero/a de automatización (hasta 44.000), ingeniero/a de desarrollo de 'software' (hasta 44.000), conductor/a con licencia C (hasta 43.000) y mecatrónico/a (hasta 40.800). De hecho, el jefe/a de ventas valencianos se sitúa en el top nacional, con el mismo salario que sus colegas de Madrid, Galicia, Asturias, Andalucía y Murcia. El resto de comunidades autónomas se sitúa por debajo de este sueldo.

La tecnología, muy valorada

Estas cifras evidencian un cambio en la estructura salarial de un sector históricamente centrado en los oficios tradicionales del taller. Hoy, los perfiles con conocimientos tecnológicos y capacidad de gestión son los que disparan las retribuciones.

Mientras, los jefes de taller en la Comunitat Valenciana alcanzan sueldos de hasta 38.760 euros, mientras que asesores comerciales y mecánicos rondan los 35.000 y 34.680 euros en sus tramos más altos, respectivamente. Por su parte, los operarios de producción y recambistas reciben entre 25.000 y 30.600 euros anuales, respectivamente, con más de una década de experiencia. El especialista mecanizado puede alcanzar los 33.660 euros brutos al año.

La comparación entre perfiles revela que, por un lado, los cargos con responsabilidad comercial y de gestión mantienen su tradicional posición privilegiada y, por otro, la digitalización y la automatización industrial generan empleos técnicos con una remuneración cada vez más competitiva.

Transformación del modelo

Un ingeniero de automatización o de 'software' con más de diez años de experiencia puede alcanzar los 44.000 euros, una cifra que le acerca mucho al jefe de ventas. La cercanía salarial de ambos perfiles refleja una transformación del modelo productivo: los concesionarios siguen siendo motores de empleo, pero las plantas y los proveedores de componentes están revalorizando el talento técnico.

El informe revela así que el incremento salarial acompaña a la especialización técnica. La electrificación del parque automovilístico, la automatización de líneas de montaje, el mantenimiento avanzado y la integración del 'software' en los procesos redefinen la estructura de puestos y salarios.

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La Comunitat Valenciana, con un ecosistema industrial que combina fabricantes, auxiliares y logística, se beneficia de esa transición. Los ingenieros con dominio de la electrónica y la programación industrial son cada vez más valorados, mientras los perfiles mixtos —aquellos que combinan capacidades técnicas y de gestión comercial— se convierten en los más cotizados.