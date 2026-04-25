VAIVÉN
Pérez-Llorca y Diana Morant, en la entrada cristiana de Alcoi
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, se han dejado ver juntos en las fiestas grandes de Alcoi. También el síndic de Compromís, Joan Baldoví, entre otros representantes municipales, autonómicos, provinciales y nacionales, están pasando estos días por esta localidad.
Pérez Llorca y Morant no quisieron perderse la entrada cristiana en las fiestas de Sant Jordi. Posaron junto al presidente del Casal, Juan José Olcina, y el alcalde de Alcoi, Toni Francés. La lluvia que amenazó este pasado viernes durante la Diana se retiró a tiempo, como si quisiera ceder protagonismo a una mañana marcada por el sol intermitente y el pulso firme del inicio de la Trilogía. Así arrancó una entrada cristiana ágil, fluida y cargada de simbolismo en este año especial del 750º aniversario del patronazgo de Sant Jordi.
Pérez Llorca y Morant contemplaron la escuadra de blancos de la filà Andaluces, que descendió con fuerza al compás del pasodoble Ragón Falez. Antes de la llegada del capitán, un ballet evocó las borlas del traje oficial andaluz, mientras que la carroza de damas y caballeros simbolizaba el entorno más cercano del mando festero. Javier Ferrándiz Giner recibió las llaves de la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los proveedores de Mercadona en España y Portugal disparan sus inversiones un 31% al llegar a 1.700 millones
- La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
- El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
- Denuncia pública de acoso en plena calle de València: 'Tengo miedo de bajar a tirar la basura
- Buscan a una joven de 12 años desaparecida en Sagunt
- El cinturón verde de l’Albufera, pendiente de las obras de la elevación de la pista de Silla
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos