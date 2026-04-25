Los 'riders' exigen a Glovo suspender el ERE que prevé recortar 750 empleos

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO-PV ha convocado esta mañana una concentración en Valencia ante la grave situación que atraviesa la plantilla de Glovo, tras culminar el proceso de laboralización, en junio de 2025, derivado de la entrada en vigor de la ‘Ley Rider’. "Persisten prácticas empresariales que suponen un claro retroceso en los derechos y un deterioro de las condiciones laborales básicas", aseguran fuentes de Comisiones Obreras tras denunciar la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo (ERE) para recortar 750 puestos de trabajo.

El sindicato advierte que, a pesar de los reiterados intentos por establecer un canal de diálogo, la dirección de Glovo "mantiene una dinámica de confrontación que aboca a los trabajadores y a las trabajadoras a escenarios de creciente precariedad e inseguridad laboral". La plantilla ha decidido intensificar el conflicto para reclamar la paralización inmediata de un régimen sancionador que carece de garantías; el fin de los despidos disciplinarios realizados sin las debidas garantías legales, la anulación del citado ERE, la negociación de un convenio colectivo que se ajuste a la realidad actual del sector, así como el respeto efectivo al ejercicio de la acción sindical dentro de la empresa.

"ERE encubierto"

En declaraciones a Europa Press, la presidenta del comité de empresa de Glovo y representante de CCOO, Annelissie Arvelaez, ha instado a la compañía a que "suspenda el ERE previsto". "En estos momentos estamos frente a un ERE, que se traduce en un despido de 766 compañeros de trabajo en diferentes localidades de toda España y aparte tenemos interpuesta una demanda ante la Audiencia Nacional porque ya había otro ERE encubierto".

"Esto lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo y el problema ha sido que a través de un ERE sancionador ilegal nos tienen a punta de sanciones y tirando a los compañeros sin darle ninguna indemnización", ha lamentado.

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Nuevas realidades

Arvelaez también ha hecho hincapié en que Glovo "se ha visto desenmascarada" por sus gestiones con los empleados. "Sumado a todos estos problemas, tenemos un convenio de mensajería de 2006 y lo que nosotros necesitamos es un convenio nuevo que recoja nuestras realidades actuales", ha afirmado. La presidenta ha manifestado que este contrato lleva "veinte años obsoleto": "Este no puede ser el régimen disciplinario; esto no puede seguir siendo un régimen ilegal". "Necesitamos igualmente que nos garanticen el derecho a la libre sindicalización, ya que han tirado a nuestros candidatos y han atrasado nuestras elecciones en muchas localidades", ha comentado.