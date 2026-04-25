TastaArròs València: la gran fiesta del arroz y la innovación gastronómica

"Los arroces que mejor absorben los ingredientes de la paella son los que se elaboran en València: 'sènia', 'albufera' y 'bomba'". Así de contudente se ha explicado el gerente de la DO Arrós de València, Santos Ruiz, en su intervención para presentar la edición 'Tastarròs 2026. La festa del arròs'. Más de una veintena de restaurantes, con sus correspondientes 'chefs' y miles de visitantes convierten este fin de semana la plaza del Ayuntamiento de València en el epicentro de la cultura y gastronomía arrocera con la celebración de TastArròs 2026. Paellas de 'arròs de figatell i blanquet amb verdures' de l'Horta del Meravella; paella de pato y setas de la empresa emergente Tu Arrocero; 'arrós de carranc i calamarons de Amarre 29 o 'arròs de costella de porc negre, cartxofes i sobrasada' de Mare, entre otras opciones, son algunas opciones que se pueden degustar en este céntrico recinto.

La novena edición del evento, organizado por la Denominación de Origen Arròs de València, reune a 'chefs' y productores en torno al producto más emblemático de la gastronomía valenciana. En espera de superar los 40.000 asistentes en su última edición, la cita regresa con una propuesta que combina tradición, innovación y divulgación. Arturo Roig, chef d'Albaida y ganador del concurso arrocero del futuro en la edición del 2025, ha cocinado una paella bajo el balcón del ayuntamiento y ha explicado sabios consejos: "el punto de ebullición del agua es importante controlarlo, como también la textura de la verdura... y dejar de remover el arroz cuando ya se ha acabado del caldo", ha comentado al público que ha seguido el proceso de elaboración de su paella".

Aspecto de la plaza del Ayuntamiento, este mañana / Eduardo Ripoll

Homenaje al arroz

Desde este privilegiado emplazamiento, Santos Ruiz comentaba que la variedad 'senia' es la que mejor "aborbe el sabor de la paella si lo dejas a punto de comer". Aunque la mayolos restaurantes optan por el 'bomba' porque "culinariamente resiste mejor, es más firme y auguante una cocción dos o tres minutos por encima del límite", explica el experto en gastronomía.

Durante este primaveral fin de de semana, el corazón del Cap i Casal se ha llenado de puestos de degustación con algunos de los mejores 'chefs' españoles como como Quique Dacosta, Vicente Rioja, Vicky Sevilla o Manu Yarza, entre otros. Además, los organizadores de este multitudinario evento realiza 'showcookings', música en directo y actividades para todos los públicos, en un ambiente festivo que rinde homenaje al arroz y a todo lo que representa en la cultura valenciana.

Organizado por la DO Arròs de València, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València y el programa europeo EU Rice, que promueve la cultura sostenible del arroz; la IX edición de esta cita "rinde homenaje al producto más emblemático de la Comunitat Valenciana con diferentes restaurantes que ofrecerán platos de arroz clásicos y de vanguardia", ha destacado Ruiz.

Un cocinero durante la elaboración de la paella. / Eduardo Ripoll

Además, una parte de la plaza se ha convertido en el tradicional 'sequer' urbano, donde se han extendido unos 10.000 kilos de arroz siguiendo los métodos tradicionales y con el apoyo de herramientas y animales que evocan las prácticas de antaño. También hay espacios para que los jóvenes cocineros muestren su talento. Una cita que se centra en todo lo que hay detrás del arroz valenciano —desde el cultivo hasta la cocina— y que convierte, un año más, el centro de Valencia en un punto de encuentro en torno a este producto, del que Estrella Galicia es empresa patrocinadora.

Apuesta por tres variedades

Los cocineros han puesto en valor la calidad de las tres variedades amparadas bajo el paraguas de la DO Arròs de València: bomba, sènia y albufera. Santos Ruiz ha comentado también que en "Tastarròs se quiere ir más allá de la paella, ya que hay espacio para otras cocinas que apuesten por este productos en sus usos culinarios, La calidad depende sobre todo de la voluntad de querer hacerlo bien". Quienes quieran profundizar en el origen del producto pueden hacerlo a través del taller de molido del arroz, donde se explica el proceso mediante el cual el grano integral —de tono pardo y rico en almidón y vitaminas— se transforma en el arroz blanco característico de la Denominación de Origen, un paso fundamental para lograr su textura y sabor.

El Tastarrós 2026, en imágenes / Eduardo Ripoll

Además, el evento incorpora un espacio dedicado a la divulgación y concienciación internacional de la cultura del arroz a través del citado programa EU Rice, impulsado por la Asociación Empresarial Agrícola de Salónica y la DO Arròs de València, con el apoyo de la Unión Europea. Su objetivo es promover un cultivo sostenible, seguro y trazable, alineado con exigentes estándares de calidad y respeto medioambiental. En este espacio, los visitantes podrán conocer más de cerca la biodiversidad y la riqueza natural del entorno de l'Albufera.

Jóvenes valores

La cita cuenta también con la participación de los pescadores del puerto de Catarroja, que trasladarán al centro de València algunas de sus barcas y aparejos tradicionales para mostrar al público las técnicas de pesca vinculadas a l'Albufera. El broche final llegará mañana domingo con el concurso ‘Arrocero del Futuro’, una de las propuestas más esperadas del programa, que reparte tres premios: uno de 1.000 € y dos de 500 €. Jóvenes cocineros menores de 40años, procedentes de distintos puntos de España, cocinarán en directo sus recetas de arroz, con la condición de emplear alguna de las variedades amparadas por la DO Arròs de València.

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Uno de los restaurantes que sirve diferentes arroces en Tastarròs. / Eduardo Ripoll

El consejo regulador de la Denominación de Origen Arròs de València nació en 1998 como un ente compuesto por profesionales del sector que protege el marco de garantía de los arroces de València, cultivo ancestral ligado al territorio que vela por el estricto cumplimiento en cada una de las etapas de producción y elaboración del cereal. Estas variedades han logrado adaptar sus características al ciclo y al clima y resultan en una materia prima de calidad gastronómica excepcional. La DO.abarca arrozales ubicados tanto en Alicante como en València y Castellón, aunque en un porcentaje altísimo (más del 90 %) su cultivo se concentra en el parque natural de l'Albufera, zona húmeda de importancia internacional. Que este espacio natural de características únicas esté en buenas condiciones para su fauna y flora depende directamente del mantenimiento de los arrozales y de que se promuevan técnicas y prácticas alineadas con la sostenibilidad del medio.