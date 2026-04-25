Volkswagen abre un laboratorio en el centro del CSIC en Paterna para validar la calidad de sus baterías

El grupo Volkswagen ha abierto un laboratorio en el centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Paterna para validar la calidad de sus baterías y de los equipos que va a instalar en la gigafactoría. PowerCo, filial de baterías de Volkswagen, utilizará las instalaciones para formar a parte de la plantilla de la planta de Sagunt.

Es el primer laboratorio en el mundo de PowerCo y ya ha recibido algunas muestras de la gigafactoría alemana de PowerCo en Salzgitter para llevar a cabo los primeros análisis. La empresa utilizará las instalaciones para formar a parte de la plantilla de la gigafactoría.

El laboratorio se encuentra en el Greenruptive Innovation Hub del CSIC y ocupa 400 metros cuadrados. El centro PowerCo mide 200 metros cuadrados y luego la compañía tiene acceso a espacios compartidos, como una sala blanca y seca de otros 200 metros. En el futuro, la multinacional alemana trasladará este laboratorio a sus instalaciones en Parc Sagunt.

La infraestructura permitirá validar de forma anticipada el equipamiento y los distintos componentes de la celda, además de estandarizar los procesos de calidad que se aplicarán en la gigafactoría de Sagunt. “Hemos dado un paso muy relevante con la inauguración del primer laboratorio de PowerCo a nivel global dedicado específicamente a garantizar la calidad de las celdas, aquí en Paterna. Esta instalación nos permite validar equipamientos, estandarizar procesos y reproducir desde una fase muy temprana los controles que aplicaremos en la gigafactoría", apunta Steffen Schmuecker-Koehler, director de calidad de PowerCo Spain.

Un trabajador de PowerCo con una de las máquinas del laboratorio. / Levante-EMV

Formación

"Además, nos brinda algo clave: la posibilidad de formar a nuestros equipos aquí, tanto a operarios como a ingenieros, y atraer nuevo talento en colaboración con el entorno universitario. En definitiva, es una base fundamental para avanzar hacia nuestro objetivo de convertirnos en referentes en la producción de celdas de baterías en España”, añade el directivo.

Los laboratorios de Paterna van a utilizar equipos muy similares a los que estarán en los laboratorios de calidad de la gigafactoría de Sagunt. Su puesta en marcha facilita que los trabajadores puedan familiarizarse con el equipo y detectar posibles fallos antes de su instalación definitiva.

En los laboratorios también se definirán y verificarán las métricas, los procesos y las calibraciones necesarias para controlar la calidad de materias primas (antes de su uso en el proceso productivo), de productos semiacabados (como mezclas y electrodos), y de celdas terminadas.

Las instalaciones constan de seis áreas, donde se trabajará de forma simultánea e independiente. Además, albergarán distintos análisis y ensayos de calidad (químicos, físicos, mecánicos, de limpieza y de apertura de celdas) y rendimiento de las pilas. Por ejemplo, se medirá el contenido de agua en componentes críticos, se controlarán las impurezas, se valorará el litio y la calidad del material activo de cátodo y se inspeccionarán posibles defectos.

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Equipo de trabajo

Un equipo conformado por 16 ingenieros y técnicos de calidad y 8 operarios de planta ya ha comenzado a trabajar en Paterna. A través de un enfoque práctico basado en el uso de equipamiento real y condiciones simuladas de producción, los profesionales podrán adquirir experiencia. Según la empresa, este modelo contribuye a "acelerar la curva de aprendizaje, reforzar las capacidades técnicas y garantizar que el equipo humano está completamente preparado para el inicio de la producción".