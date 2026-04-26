La universidad sale al rescate del ‘cacau del collaret’

Sirve para mitigar el estrés y la ansiedad mientras se prepara el ‘emorzaret’ en los fogones de bares y restaurantes valencianos. El ‘cacau del collaret’ es, probablemente, el rey del almuerzo valenciano que llena de cáscaras que delatan a los comensales del cacahuete insignia de este territorio mediterráneo y que corre serio peligro de desaparecer, aunque algunos se resisten, como la Universitat Politècnica de València (UPV) al impulsar l’Associació de Productors i Comercialitzadors del Cacau Valencià.

Se trata de un cacahuete de dos granos por vaina y esta de unos 2,5 cms. de longitud, la vaina es de piel ligeramente rugosa y color rojizo que adquiere de la tierra donde se cría y se caracteriza por tener una gran disminución de tamaño en la zona central entre un grano y otro formando como un collar apretado y de ahí su nombre. Su gran virtud es que a diferencia de otras clases de cacahuete que tienen un 40 % de aceite, este tiene un 60%. Se siembra de abril a principios de junio y se recolecta hasta noviembre.

Y es que, el que fuera uno de los cultivos más importantes de la Comunitat Valenciana en siglos precedentes se está recuperando gracias a iniciativas y proyectos como la de la UPV. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Agricultura, solo se contemplaban en la campaña 2023/2024 unas siete hectáreas en regadío de cacahuetes en España (4 en la Comunitat Valenciana, 2 en Baleares y 1, en Tarragona), lo que contrasta con las 1.864 hectáreas (1.398 entre los términos municipales de Benifaió y Alginet, en la comarca de la Ribera, y otros pueblos de l’Horta Nord) cultivadas en la década de los ochenta y a las 5.010 registradas en el año 1961, tal como publicó la Revista de Extensión Agraria.

En el ‘súper’: importación

Sobre estas estadísticas hay algunas discrepancias, advierte el catedrático de Genética de la Universitat Politècnica de València (UPV) e investigador del Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Salvador Soler. Dice que hay muchos pequeños huertos para consumo y, por tanto, difícil de cuantificar al ser un cultivo que no se comercializa en las cadenas de supermercados, donde este producto «es de importación», explica Soler. Y resalta que el volumen de producción es «difícil de cuantificar», aunque muy escaso para poder llegar a las estanterías de las grandes firmas de distribución comercial que operan en España.

Prueba de calibre del 'cacau del collaret' en el laboratorio del COMAV-UPV. / M.A. Montesinos

Su nombre proviene de su forma: tiene una pronunciada disminución de la vaina entre los dos granos, formando un collar apretado. La introducción de esta especie en Europa fue tardía. A mediados del siglo XIX se cultivó por primera vez en Europa, concretamente en València, por iniciativa del canónigo Francisco Tabares de Ulloa para enriquecer un jardín botánico que formó parte de la antigua villa de Puçol, destacando que dicho huerto fue en su día fue el primero de carácter universitario en España, aunque por desgracia en la actualidad solo se conserva de él una parte de su muralla. Esta leguminosa icono de la cultura del almuerzo es un fruto traído de América. Si Valencia es templo de esta leguminosa es porque durante varios siglos la provincia produjo hasta el 80% del cacahuete nacional.

Una docena de agricultores se lanzan a cultivar y promocionar al ‘rey del esmorçaret’

Sin embargo, por desgracia no es el que actualmente tomamos habitualmente, ya que debido a su escasa producción hay que importar esa leguminosa de Estados Unidos, China o India. La iniciativa del Instituto COMAV de la UPV cuenta con el respaldo de once agricultores de l’Horta, la Ribera Alta y la Costera. Su objetivo fundamental es contribuir a su promoción y rentabilidad. ‘Salvem el cacau del collaret’, clama esa asociación de 11 productores valencianos.

Variedad genuína valenciana

El COMAV creará además la colección del ‘Cacau Valencià’, una copia de seguridad de las variedades de este genuino producto valenciano, que se conservará en el Banco de Germoplasma de la UPV. La iniciativa para salvar al ‘cacau del collaret’ ha partido del citado centro de investigación y cuenta ya con el respaldo de once agricultores de diferentes municipios de las comarcas de l’Horta, Ribera Alta y La Costera.

Muestras de 'cacau,' en laboratorio del COMAV-UPV. / M.A. Montesinos

«En la actualidad el cultivo del ‘cacau valencià’ es minoritario y se mantiene gracias al compromiso de unos pocos agricultores. La creación de esta asociación permitirá reunir a todos los productores existentes posibles. Y ayudará a desarrollar de forma simultánea herramientas que contribuyan de forma decisiva a la promoción del cultivo del y su consolidación como producto agrario rentable», explica Salvador Soler, investigador del COMAV-UPV y presidente de la nueva asociación. «Si no hacemos algo en una década puede desaparecer el cultivo del ‘cacau del collaret’ en tierras valencianas», advierte este investigador.

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«Importa crear una imagen del producto, que permita al consumidor identificar el ‘cacau valencià’ como un producto caracterizado por su sabor, propiedades nutricionales y características morfológicas únicas. El establecimiento de esta imagen y del ‘cacau valencià’ como un producto de calidad diferenciada permitirá a corto plazo conseguir la marca de calidad CV», concluye Soler.