Bromera: Cuatro décadas editando en valenciano

A mediados de los ochenta del siglo pasado había mucho que hacer en la Comunitat Valenciana, apenas desperezada de la larga pesadilla franquista. Entre esos cometidos, la instauración de la Generalitat y el autogobierno pero también la recuperación de la lengua, un asunto de eruditos, poetas y 'fiero vulgo' que no tuvo, como en Cataluña, el impulso burgués. En 1985, dos años después de la aprobación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, un profesor de educación infantil de Alzira, Josep Gregori, vio que, tras aquel texto legislativo, "había un oportunidad de empezar a publicar en valenciano y vio la necesidad, dentro de la normalización lingüística, de que hubiera una editorial" que publicara en la lengua autóctona. Y así nació Edicions Bromera, tal como explica la actual directora general de la firma, Sandra Capsir, inmersa en los preparativos previos a Sant Jordi, cuando se celebra el Día del Libro, la gran fiesta de las editoriales.

Aquel profesor no era una persona ajena al entramado editorial, porque había colaborado con alguna imprenta y tenía conocimientos técnicos de cómo se hace un libro, pero a la aventura de convertirse en editor se lanzó solo, en términos económicos, aunque varios amigos actuaron como asesores en los inicios de la empresa. En unos orígenes, Bromera se adentra por los senderos de la literatura y tiene su primer éxito con 'L'últim Roder', de Josep Franco, como cuenta Capsir. Muy poco después se orienta también hacia el libro educativo.

Valenciano

Es un momento, como apunta Capsir, en que la edición en valenciano en la Comunitat Valenciana es un páramo. Apenas una pocas editoriales donde publican popes de la lengua como el poeta Vicent Andrés Estellés o el ensayista Joan Fuster, aunque son varios los escritores adscritos a firmas de Cataluña . "En los colegios no hay libros de texto en valenciano. Los que hay están en oriental" -es decir, en catalán-, apunta la directora de Bromera, que añade que la gran aportación de esta editorial está precisamente en su contribución al valenciano en las escuelas.

Sandra Capsir, directora general de Edicions Bromera / Levante-EMV

En esta línea, replicó el modelo de 'El Barco de vapor', una colección de literatura infantil dirigida a niños de entre 6 y 12 años. En Bromera se llamará 'El Miquelet galàctic', "pensada para ser recomendada en las escuelas". El siguiente destino fue incorporar al catálogo a los clásicos valencianos, desde Joanot Martorell y Ausiàs March a Estellés o Isabel-Clara Simó. Esta última considerada como autora de la casa, como Joan Francesc Mira. Y luego, las generaciones más recientes. También entró en la traducción al valenciano de escritores foráneos como Pierre Lamaitre, John Banville o Margaret Atwood. Asimismo, creó un sello propio para editar literatura en castellano, gallego y vasco. Según Capsir, la editorial no traduce del castellano al valenciano, a diferencia de lo que hacen ciertas firmas catalanas. Por último, vende derechos de autor en el extranjero, como los de la catalana Rocío Bonilla, una autora de libro ilustrado infantil "a la que descubrimos nosotros y que está traducida a más de treinta lenguas".

Planeta

Con todo ese bagaje a sus espaldas, Josep Gregori llegó a 2023 con intenciones de jubilarse una vez comprobado que sus hijos no iban a seguir en el negocio. Una empresa que en estos momentos tiene 55 trabajadores directos, que factura 7 millones de euros, que ha vendido 18 millones de ejemplares y que ha publicado 6.000 títulos diferentes. Y ahí apareció el grupo Planeta, que le compró el 60 % de sus acciones para tomar el control de la editorial, aunque el fundador mantiene un 40 %.

Sandra Capsir / Levante-EMV

¿Qué buscaba Planeta? La directora general de Bromera responde que, en un contexto de tendencia a la concentración en el mercado editorial, la firma de Alzira "le da el mercado en valenciano y le permite diversificar desde el punto de vista territorial, además de la parte educativa, dado que Planeta no tiene ninguna filial especializada en libro de texto".

Exportación

Tras este movimiento trascendental, Sandra Capsir asegura que el futuro de Bromera "debe estar alineado con el mercado y los lectores y pasa también por diversificar las ventas más allá del País Valencià", sin olvidar la venta de derechos en Europa y Asia o la internacionalización, que ya supone un 10 % de las ventas de la editorial. La exportación, en castellano y de libros educativos, se concentra en América, incluidos los Estados Unidos.

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La directora de Bromera, que fue nombrada el pasado febrero tras varios años como subdirectora, asegura que el mercado editorial lleva tiempo de "crecimiento sostenido", una tendencia iniciada tras la pandemia del coronavirus de 2020. Claro que se trata de una dinámica que beneficia principalmente a los libros en castellano y, en menor medida, al catalán. Y es que "el libro en valenciano se lee muy poco. El índice de lectura es de un 2 % o un 3 % de la población". Pese a todo, esos datos lo que indican es que Bromera tiene margen de mejora en sus magnitudes de negocio, siempre, claro, que aumenten los lectores en valenciano.