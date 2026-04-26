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El 'chef' Quique Dacosta acapara la atención en TastArròs

Quique Dacosta, en el certamen TastArròs, en la plaza del Ayuntamiento de València.

Quique Dacosta, en el certamen TastArròs, en la plaza del Ayuntamiento de València. / LEVANTE-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El 'chef' Quique Dacosta, referente mundial de la cocina de vanguardia y mediterránea, famoso por sus tres estrellas Michelin, ha acaparado la atención de buena parte de los restaurantes y público que ha asistido esta semana a la novena edición de TastArròs. El cocinero de restaurantes en Dénia, València, Madrid y Londres no paró de detenerse para ser fotografiado en el recinto del evento celebrado en la plaza del Ayuntamiento.

Dacosta pudo ver a otros 'chefs' como Begoña Rodrigo, Vicente Patiño, Bernd Knoller y Vicente Rioja. La gente no paraba de hacerse fotos con el propietario de los restaurantes Quique Dacosta, de Dénia; Llisa Negra y Flores Raras, de València, entre otros. También acudieron a este evento dirigentes políticos, como la directora general de Agricultura, María Ángeles Ramón-Llin.

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