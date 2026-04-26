VAIVÉN
El 'chef' Quique Dacosta acapara la atención en TastArròs
El 'chef' Quique Dacosta, referente mundial de la cocina de vanguardia y mediterránea, famoso por sus tres estrellas Michelin, ha acaparado la atención de buena parte de los restaurantes y público que ha asistido esta semana a la novena edición de TastArròs. El cocinero de restaurantes en Dénia, València, Madrid y Londres no paró de detenerse para ser fotografiado en el recinto del evento celebrado en la plaza del Ayuntamiento.
Dacosta pudo ver a otros 'chefs' como Begoña Rodrigo, Vicente Patiño, Bernd Knoller y Vicente Rioja. La gente no paraba de hacerse fotos con el propietario de los restaurantes Quique Dacosta, de Dénia; Llisa Negra y Flores Raras, de València, entre otros. También acudieron a este evento dirigentes políticos, como la directora general de Agricultura, María Ángeles Ramón-Llin.
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