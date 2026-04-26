La faceta menos conocida de Vicente Blasco Ibáñez: empresario agrícola en Argentina

Una de las facetas menos conocidas del escritor y político Vicente Blasco Ibáñez es la de empresario agricultor en Argentina, donde entre 1910 y 1914 impulsó dos explotaciones agrarias -la Colonia Cervantes, en Río Negro, y Nueva Valencia, en Corrientes-, que absorbieron su patrimonio y sus energías.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), en colaboración con la Biblioteca Pública Pilar Faus, ha organizado una conferencia titulada 'Vicente Blasco Ibáñez, de escritor y político en España a empresario agricultor en Argentina', que se impartirá el 15 de mayo en la sede de la Biblioteca Pública de la calle Hospital en València.

Antonio Vicent, coordinador del Centro de Protección Vegetal del IVIA y encargado de abrir la ponencia, ha explicado este domingo en un comunicado que, "si bien la trayectoria como político y escritor de Blasco Ibáñez ha sido ampliamente estudiada y divulgada, su faceta como empresario agrícola sigue siendo poco conocida".

Ha destacado que las dos explotaciones agrarias que Blasco Ibáñez impulsó en Argentina absorbieron prácticamente la totalidad de su patrimonio y de sus energías personales y marcaron una etapa decisiva en su vida, hasta el punto de que él mismo llegó a afirmar en una entrevista: "¡Ya no soy un novelista, soy un agricultor!".

Vicent ha explicado que, en el marco de los estudios sobre la enfermedad del huanglongbing (HLB) de los cítricos, la principal amenaza sanitaria para la citricultura valenciana y a la que el IVIA destina importantes recursos para evitar su introducción, se hizo una visita técnica a Argentina para conocer las medidas adoptadas en ese país para frenar su propagación.

'Vicente Blasco Ibáñez y la Argentina'

Esa visita se cruzó con los vestigios de la colonia Nueva Valencia en Corrientes, así como con la dimensión agrícola de la figura de Blasco Ibáñez en Argentina, y ya de regreso a Valencia surgió la iniciativa institucional de profundizar en su labor como empresario agrícola y de documentar con rigor los aspectos agronómicos de sus colonias, actualmente dispersos en bibliotecas y archivos de difícil acceso, según un comunicado de la Conselleria de Agricultura.

La ponente invitada será Ana María Martínez de Sánchez, doctora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, donde fue profesora titular en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en las Escuelas de Historia y Archivología.

Asimismo, ha desarrollado su labor como investigadora de carrera en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y es académica correspondiente por la provincia de Córdoba de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina.

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A lo largo de su trayectoria, ha llevado a cabo una amplia labor investigadora sobre Blasco Ibáñez, plasmada en numerosas publicaciones y conferencias, entre las que destaca su obra 'Vicente Blasco Ibáñez y la Argentina', editada por el Ayuntamiento de València, y ha participado como asesora histórica en diversos documentales y exposiciones dedicados a esta figura.