Lecciones del gran apagón: las empresas valencianas avanzan hacia el autoconsumo y la eficiencia

Un año se cumple el próximo 28 de abril del gran apagón eléctrico que dejó sin luz a toda España durante buena parte de la jornada. Mientras los operadores del sector y las administraciones públicas siguen tratando de dilucidar dónde estuvo la culpa de aquel día, las organizaciones empresariales y los expertos hacen balance de cuál ha sido -y deberá ser- la respuesta para que no se repita aquel suceso y, de repetirse, que su incidencia sea la menor posible.

En el terreno más práctico, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) asegura que las mercantiles "han tomado más conciencia y están avanzando en eficiencia y autoconsumo para reforzar su capacidad de respuesta ante posibles incidencias en el suministro. Pero también hay que decir que este cambio no ha sido generalizado, se está haciendo de forma progresiva y depende del tamaño y los recursos de cada empresa". Hace un año, las grandes empresas sortearon el problema porque muchas contaban con sistemas propios de generación. Logística, autónomos y pequeños negocios fueron los más damnificados.

La CEV añade que desde el sector energético se está insistiendo en que "el futuro pasa por reforzar la resiliencia del sistema. Esto implica apostar por más autoconsumo, pero también por soluciones de almacenamiento energético; redes más inteligentes; una mayor digitalización que permita anticipar y gestionar mejor cualquier incidencia, y un refuerzo de la red de transporte para aumentar su capacidad y garantizar que responde a las necesidades reales del sistema y del tejido productivo".

Aprendizajes

Además, para la CEV otro de los grandes aprendizajes del último año es que "necesitamos mejorar la coordinación" entre administraciones, entre niveles de gobierno, entre el sector público y el privado. Además de marcos regulatorios más claros y estables "se necesita una planificación estratégica que tenga en cuenta las necesidades reales del tejido productivo".

¿Y de cara al futuro? Los expertos y las empresas del sector energético apuestan por el impulso de las renovables y por mantener operativa la central nuclear de Cofrentes y advierten de que es necesario que se produzcan avances normativos para adaptar la transformación del sistema eléctrico español (donde ganan peso las renovables) a las necesidades técnicas y evitar cambios bruscos en la tensión. El Estado ha intensificado en los últimos meses las inversiones en redes eléctricas para que la infraestructura soporte la demanda creciente.

Una céntrica calle de València el día del gran apagón / Germán Caballero

El director general de la patronal valenciana de empresas de energía renovable (Avaesen), Pedro Fresco, explica que "hubo 17 eventos que facilitaron el evento central, que fue el descontrol de tensión". "Las causas (del apagón), por tanto, son múltiples", destaca. Fresco indica que "hay un punto clave, que es que las renovables ya ayudan al control de tensión, algo que hasta el año pasado solo hacían las centrales convencionales". Por tanto, incide en que el sistema sí está mejor preparado.

Power

En cualquier caso, Power Electronics (la principal empresa valenciana de renovables) considera un error mantener el calendario de cierre del parque nuclear español, que incluye el apagón de la central de Cofrentes en noviembre de 2030. Lalo Salvo, vicepresidente de Power Electronics, defiende la prórroga de la energía nuclear, ya que considera que el cierre ahora sería un "fracaso seguro". El copropietario de la mayor empresa valenciana de renovables insiste en que España no está preparada para prescindir de la seguridad que la nuclear aporta al sistema y añade que sería un error como "ya ha reconocido Alemania".

Colas para comprar butano el 28 de abril de 2025 en València / Germán Caballero

Otros expertos (como Ibán Molina, delegado de Iberdrola en la C. Valenciana) recalcan la importancia de mantener la nuclear en el mix energético para evitar apagones. Lalo Salvo considera que el mantenimiento de la nuclear es una cuestión de "sentido común; no es algo en contra o a favor de las renovables". "Como decía mi padre: lo que funciona no lo tires hasta que deje de funcionar. Si ya tenemos nucleares y plantas de gas, vamos a usarlas hasta que ya no se puedan usar más", apunta.

Avaesen

El presidente de Avaesen, Marcos J. Lacruz, lamenta que "justo después del apagón hubo voces que apuntaron hacia las renovables de una forma totalmente interesada, pero todos los informes que hemos visto hasta ahora lo desmienten". "Las renovables no solo no fueron el problema que generó el apagón, sino que tampoco tenían herramientas para poder contribuir a mejorar el sistema. No estaban habilitadas para un control de tensión. Eso, a día de hoy, ya está sucediendo", agrega.

El responsable regional mediterráneo de la empresa Statkraft, Guillermo Roth, detalla que la electrónica de potencia permite a los productores de energía renovable, a través de inversores, controlar la tensión. "La gran reivindicación de las energías renovables es que podamos participar en la estabilización del sistema. Es necesario que el marco normativo avance y que se nos habilite para poder hacerlo", remarca.

Además, las empresas energéticas consideran esencial impulsar el almacenamiento de energía en los parques fotovoltaicos y eólicos porque es un sistema que permite estabilizar la red. El presidente de la empresa valenciana de baterías Endurance Motive, Ander Muelas, insiste en que es un proceso que está empezando ahora.

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Impulso al almacenamiento

De hecho, el Gobierno y la Generalitat Valenciana trabajan para acelerar, como piden las empresas, el despliegue de sistemas de almacenamiento con baterías para gestionar la intermitencia de las renovables y garantizar la estabilidad. Además, se ha mejorado la monitorización del comportamiento de la red y se ha apostado por la digitalización del sistema para permitir una respuesta más rápida ante pérdidas súbitas.