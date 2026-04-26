La paella extremeña gana el concurso 'Arrocero del futuro' de TasTarròs

Algo se cuece en la plaza del Ayuntamiento. Miles de personas, sobre todo turistas, han aprovechado su estancia este fin de semana en València para no perderse TastArròs 2026, la fiesta de arroz que une gastronomía, cultura y tradición. Uno de los momentos más esperados en este evento -organizado por la DO Arròs de València, con la colaboración del programa europeo EU Rice, la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ayuntamiento de València- ha llegado a su fin: el concurso 'Arrocero del futuro y que ha ganado el restaurante Fisgón, de Madrid, cuyos cocineros son Néstor López y Carlos Monge, ambos 30 años, 'chefs' de un establecimiento en la capital de España abierto a principios de 2025.

Los jóvenes dirigentes de este restaurante aseguran que han querido restaurar tradiciones de la gastronomía extremeña aplicadas al arroz. "Es una fusión de elementos de varias autonomías españolas y el resultado es la 'paella extremeña'", ha explicado Néstor López tras recibir el galardón. Para cocinar este arroz elaboran un consomé mediante un caldo de gallina, con alitas y mucha cebolla. Este caldo se aromatiza con cebollas claveteadas. Paralelamente, se elabora el pastorejo, que lleva careta de cerdo ibérico, que se confita y se quitan todas las grasas malas. Además, se realiza un sofrito con ajo, cebolla, pimiento choricero y vino blanco. Con estos ingredientes se añade el arroz. Para terminar se elabora un crujiente con la careta de cerdo, mayonesa de romero y limón rallado.

Arroz extremeño de pestorejo y cebollas 'claveteás', del restaurante Fisgón de Madrid, / LEVANTE-EMV

Propuestas creativas

No lo ha tenido fácil el jurado, presidido por Cuchita Luch, miembro de Real Academia de Gastronomia, así como por cocineros con estrella Michelín como Begoña Rodrigo (La Salita), Vicente Patiño (Saiti) y Bernd Knöller ( RiFF) para decidir el ganador del plato principal del día. Han tenido que seleccionar propuestas auténticamente innovadores, con otras más tradicionales.

El corte final lo han pasado diez restaurantes, con propuestras osadas. Ahí estaban Forja del 'chef' Cristóbal Bouchet (picantón espardenya y velo de papada ibérica); Tu Arrocero, de Vicente Carbonell (paella de ropa vieja con alcachofas confitadas y crujiente de piel de pollo, blanquet y alioli de nabo); Socarrat 'La Casa de los Arroces', de Miguel Calaforra (arroz negro de calamar con puntillas fritas a la andaluza y all i oli de mojo verde); Fisgón, de Néstor López (arroz extremeño de pestorejo y cebollas 'claveteás'); Noble, de José Cifre (arroz de conejo silvetre y caracoles); El Nou Chaparral, de Nico Ionita (La Madriles); Nostre, de Andrés Rengel (arroz de mero, cordero lechal y col rustida); Restarurante La Vega, de Marta Martínez (arroz de paletilla lechal a baja temperatura, alcachofas, boletus y ajetes tiernos con espuma de all i oli); l'Albufera, de Héctor Álvarez (paella de cangrejo azul con emulsión de coral y remolacha), así como el restaurante Amordemadre , de Rafael Cuéllar (boca-bits de conejo con meloso campero).

El Tastarròs 2026 colma la plaza del Ayuntamiento / Miguel Angel Montesinos

Una veintena de restaurantes de la ciudad y de toda la Comunitat Valenciana han participan hasta esta tarde en esta iniciativa, poniendo en valor las tres variedades amparadas por la DO Arròs de València —bomba, sénia y albufera—, y mostrando la versatilidad de este producto en la cocina.

Entre ellos, ha estado A Roig Viu (de Albaida), del cocinero Arturo Roig, ganador del Arrocero del Futuro 2025; Setaygues Gambrinus (Siete Aguas) de Voro y Teresa, con su arroz de putxero valenciano; La Sequieta (Alaquàs), de Sebastián Romero, con su paella de verduras de temporada; Amarre 29 (Port de Sagunt, Valencia), de Víctor Aliaga; y restaurante Rioja (Benissanó) unos de los establecimientos arroceros con más solera del entorno —lleva abierto más de 100 años— y su paella valenciana.

Miguel Angel Montesinos

Más allá de la gastronomía

La novena edición de TastArròs -que ha recibido la visita de 42.000 personas, según sus organizadores- ha brindado en su novena edición una experiencia inmersiva que acerca la cultura del arroz a todas las edades, con actividades diversas actividades para acercar la tradición milenaria de este cereal a ciudadanos de todas las edades, como 'showcookings', concursos, talleres, música en directo y actividades familiares. La exposición 'Peixca a l´Albufera' con barcas y artes de pesca de los pescadores del puerto de Catarroja y el concurso 'Llaurador més ràpid de l'Albufera', se ha sumado a las actividades.

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También hay espacio para la concienciación de la cultura del arroz de la mano de EU Rice, un programa impulsado por la Asociación Empresarial Agrícola de Salónica y la DO Arròs de València, con el apoyo de la Unión Europea para promover un cultivo de arroz sostenible, seguro y trazable, que cumpla con estrictas normas de calidad y respeto medioambiental. En este espacio se ha podido conocer más en profundidad la biodiversidad y la riqueza natural de l'Albufera.