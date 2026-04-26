Trasladado al hospital un joven y atendidas otras tres personas en un incendio de vivienda en Alfafar

Un joven de 26 años ha sido trasladado al hospital por quemaduras y otras tres personas han sido atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda este domingo en Alfafar, según ha detallado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha recibido sobre las 16.00 horas por un incendio en la cocina de la vivienda. Hasta el lugar se ha movilizado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a un joven de 26 años por quemaduras que ha sido trasladado al Hospital La Fe de València.

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También han sido atendidas otras tres personas de 3, 26 y 85 años, respectivamente, por inhalación de humo. Todas ellas han recibido el alta 'in situ', según han precisado las mismas fuentes.