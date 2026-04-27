Bruselas recomienda evitar el cierre "prematuro" de las nucleares mientras España evalúa la prórroga de Almaraz

La Comisión Europea recomienda a los Estados miembro evitar el cierre "prematuro" de centrales nucleares dentro de su lista de medidas para hacer frente a la subida de precios de la energía debido a la guerra de Irán. Y lo hace mientras el Gobierno español se encuentra inmerso en el estudio de la prórroga de la central de Almaraz, después de que las tres empresas propietarias --Iberdrola, Endesa y Naturgy-- solicitaran extender su vida útil tres años más, hasta 2030.

En su plan AccelerateEU, publicado el miércoles 22 de abril, Bruselas recoge una serie de recomendaciones a los países para hacer frente al aumento de precios de la energía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. En concreto, el Ejecutivo comunitario recoge 18 sugerencias que aspiran a dar "alivio inmediato" a los Estados, entre las cuales se encuentra "evitar el cierre prematuro de activos de generación, como las centrales nucleares existentes que pueden seguir suministrando electricidad fiable, de bajo coste y con bajas emisiones".

No es la primera vez que la Comisión Europea se pronuncia en favor de la energía nuclear en los últimos meses. El 10 de marzo, durante Cumbre sobre la Energía Nuclear organizada por Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) celebrada en París, su presidenta, Ursula Von der Leyen, afirmó que Europa cometía un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear y anunció que movilizará 200 millones de euros para impulsar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras.

Pero esta vez el Ejecutivo comunitario va un paso más, al vincular los cierres atómicos con la crisis energética de las últimas semanas que, según el comisario de Energía, Dan Jørgensen, probablemente será tan seria como la de 1973 y 2022 juntas. "Estamos viendo meses e incluso años difíciles. En el mejor caso es malo, si imaginamos la paz mañana probablemente necesitaremos dos año o más para reconstruir la capacidad de gas y el transporte. Los precios de la energía no se estabilizarán en los próximos dos años", afirmó el comisario el pasado miércoles.

Además, dentro del paquete de medidas para hacer frente a esta nueva crisis energética se incluye una serie de 'fichas país' sobre el estado de situación de cada región, que en el caso de España destacan, entre otras cosas, que "está considerando retrasar el cierre de su flota nuclear". "Siete reactores generan aproximadamente el 20% de la electricidad en España. Bajo el acuerdo de 2019 estas centrales deberían cerrar en 2035. Sin embargo, hay llamadas del Congreso y la industria para reconsiderar la clausura. En noviembre de 2025, se envió una solicitud de prórroga de dos reactores al regulador nuclear (CSN)", explica la citada ficha.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, accionistas de la central extremeña de Almaraz con el 52,7%, el 36% y el 11,3%, respectivamente, solicitaron al Ministerio para la Transición Ecológica a finales de octubre del año pasado posponer hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en noviembre de 2027 y de 2028, según el calendario de cierre para esta tecnología acordado por las empresas, el Gobierno y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en 2019.

El Ministerio remitió entonces la petición de las compañías al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para que la estudiara y emitiera el informe preceptivo sobre las condiciones de seguridad radiológica. El CSN está inmerso en ese informe, que según las empresas se publicará como tarde en julio y que solo es mandatorio cuando dice que hay que cerrar la central. Después llegará el turno del Gobierno, que prevé realizar su propia evaluación sobre la central para tomar una decisión, según avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una entrevista con EL PERIÓDICO.

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El Ejecutivo ha advertido en numerosas ocasiones que para estudiar cualquier petición de prolongación de vida de las centrales nucleares las empresas propietarias deben garantizar su seguridad desde una perspectiva radiológica (que es lo que ahora está analizando el CSN); que sea conveniente para la seguridad de suministro eléctrico; y que no suponga un mayor coste para los consumidores en el recibo de la luz.