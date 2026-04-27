La Cámara logra un superávit de 786.000 euros en 2025

El pleno de Cámara Valencia ha aprobado hoy las cuentas anuales de 2025 que consistieron en unos ingresos de de 18,1 millones de euros y 17,3 millones de gastos, lo que arroja un superávit de 786.258 euros y un Ebitda de 2.474.644 euros. El pleno también ha aprobado la memoria de actividades que refleja el trabajo realizado en apoyo a las pymes en el ámbito de la internacionalización, digitalización, formación, sostenibilidad e innovación, según ha informado la institución en un comunicado.

En su intervención, el presidente cameral, José Vicente Morata, ha valorado el impacto económico y empresarial de la institución, con más de 76 millones movilizados solo en 2025. Además, el pleno ha sido informado de la proclamación de candidaturas para las elecciones a este órgano de gobierno, tras constatar que, en todos los grupos, el número de aspirantes coincide con el de vocalías a cubrir.

Elecciones

La coincidencia entre el número de candidaturas y las vocalías a cubrir ha evitado la constitución de mesas electorales y la necesidad de celebrar votaciones, quedando proclamados automáticamente todos los candidatos presentados como miembros del órgano de representación empresarial.

Una de las actividades celebradas por la Cámara el pasado 2025 / Levante-EMV

Candidaturas

Con esta proclamación, Cámara Valencia "culmina el proceso electoral y configura un nuevo pleno", según la nota. Así las cosas, próximamente, una vez constituido el nuevo pleno se procederá a la elección del presidente y de su comité ejecutivo. Morata ya ha anunciado que se presentará a su quinto mandato y todo indica que nadie más competirá contra él. Las candidaturas proclamadas son estas, según los diferentes grupos:

Industria extractiva y energética (1 vocal)

Pavasal Empresa Constructora, S.A.

Industria agroalimentaria (2 vocales)

Helados Estiu, S.A.

Importaco Casa Pons, S.A.U.

Industria manufacturera (5 vocales)

Textil (1)

Tejidos Royo, S.L.

Madera y mueble (1)

José Vicente Morata Estragués

Productos metálicos, eléctricos, electrónicos y afines (1)

Factor Ingeniería y Decoletaje, S.L.

Vehículos e industria auxiliar (1):

Stadler Rail Valencia, S.A.U.

Otra industria manufacturera (1)

Irisem, S.L.

Construcción (3 vocales)

Geocivil, S.A.

Sima Servicios Integrales Alonso, S.L.

Torrescámara y Cía de Obras, S.A.

Transporte y navegación (2 vocales)

Mediterranean Shipping Company España, S.L.U.

Transportes Remedios Torres, S.L.

Turismo y hostelería (4 vocales)

Espinar Robles, S.L.

Kiriosandros, S.L.

Pricetoroom, S.L.

Restaurante Lienzo, S.L.

Actividad comercial (7 vocales)

Blackcape, S.L.

Borja & Marco, S.L.

Carlos J. Requena Vitales

Cembro, S.A.

Coinfer, Sdad. Coop.

Francisco Sáez Baldallo

Kaldevi Ingeniería Geriátrica, S.L.

Otros servicios (8 vocales)

Información y comunicaciones (1)

Ribera Salud, S.A.

Actividades financieras y de seguros (1)

Mutua Arrocera Mutua de Seguros

Actividades profesionales, científicas, técnicas y actividad inmobiliaria (2):

Mainar Proyectos, S.L.

Sinyent Ensayos y Desarrollos Agrarios, S.L.

Servicios empresariales y auxiliares (2)

Romefer Internacional, S.L.

Transportes y Excavaciones Pérez Plumed, S.L.

Educación y sanidad (1)

Academia Beta, S.L.

Otros servicios (1)

Pedro Rubio Galarza

Exportación (8 vocales)

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