La Cámara logra un superávit de 786.000 euros en 2025
El número de aspirantes a vocales de la corporación en todos los grupos coincide con el de plazas a cubrir, lo que evitará la celebración de elecciones
El pleno de Cámara Valencia ha aprobado hoy las cuentas anuales de 2025 que consistieron en unos ingresos de de 18,1 millones de euros y 17,3 millones de gastos, lo que arroja un superávit de 786.258 euros y un Ebitda de 2.474.644 euros. El pleno también ha aprobado la memoria de actividades que refleja el trabajo realizado en apoyo a las pymes en el ámbito de la internacionalización, digitalización, formación, sostenibilidad e innovación, según ha informado la institución en un comunicado.
En su intervención, el presidente cameral, José Vicente Morata, ha valorado el impacto económico y empresarial de la institución, con más de 76 millones movilizados solo en 2025. Además, el pleno ha sido informado de la proclamación de candidaturas para las elecciones a este órgano de gobierno, tras constatar que, en todos los grupos, el número de aspirantes coincide con el de vocalías a cubrir.
Elecciones
La coincidencia entre el número de candidaturas y las vocalías a cubrir ha evitado la constitución de mesas electorales y la necesidad de celebrar votaciones, quedando proclamados automáticamente todos los candidatos presentados como miembros del órgano de representación empresarial.
Candidaturas
Con esta proclamación, Cámara Valencia "culmina el proceso electoral y configura un nuevo pleno", según la nota. Así las cosas, próximamente, una vez constituido el nuevo pleno se procederá a la elección del presidente y de su comité ejecutivo. Morata ya ha anunciado que se presentará a su quinto mandato y todo indica que nadie más competirá contra él. Las candidaturas proclamadas son estas, según los diferentes grupos:
Industria extractiva y energética (1 vocal)
- Pavasal Empresa Constructora, S.A.
Industria agroalimentaria (2 vocales)
- Helados Estiu, S.A.
- Importaco Casa Pons, S.A.U.
Industria manufacturera (5 vocales)
Textil (1)
- Tejidos Royo, S.L.
Madera y mueble (1)
- José Vicente Morata Estragués
Productos metálicos, eléctricos, electrónicos y afines (1)
- Factor Ingeniería y Decoletaje, S.L.
Vehículos e industria auxiliar (1):
- Stadler Rail Valencia, S.A.U.
Otra industria manufacturera (1)
- Irisem, S.L.
Construcción (3 vocales)
- Geocivil, S.A.
- Sima Servicios Integrales Alonso, S.L.
- Torrescámara y Cía de Obras, S.A.
Transporte y navegación (2 vocales)
- Mediterranean Shipping Company España, S.L.U.
- Transportes Remedios Torres, S.L.
Turismo y hostelería (4 vocales)
- Espinar Robles, S.L.
- Kiriosandros, S.L.
- Pricetoroom, S.L.
- Restaurante Lienzo, S.L.
Actividad comercial (7 vocales)
- Blackcape, S.L.
- Borja & Marco, S.L.
- Carlos J. Requena Vitales
- Cembro, S.A.
- Coinfer, Sdad. Coop.
- Francisco Sáez Baldallo
- Kaldevi Ingeniería Geriátrica, S.L.
Otros servicios (8 vocales)
Información y comunicaciones (1)
- Ribera Salud, S.A.
Actividades financieras y de seguros (1)
- Mutua Arrocera Mutua de Seguros
Actividades profesionales, científicas, técnicas y actividad inmobiliaria (2):
- Mainar Proyectos, S.L.
- Sinyent Ensayos y Desarrollos Agrarios, S.L.
Servicios empresariales y auxiliares (2)
- Romefer Internacional, S.L.
- Transportes y Excavaciones Pérez Plumed, S.L.
Educación y sanidad (1)
- Academia Beta, S.L.
Otros servicios (1)
- Pedro Rubio Galarza
Exportación (8 vocales)
- Cristaluz, S.A.
- Dinamic Abrasivos, S.L.
- Manuel Revert & Cía, S.A.
- Plásticos Gamón, S.A.
- Productos Velarte, S.L.
- Tecnología de Polímeros QMC, S.L.
- Valenciana de Molduras Alto Turia, S.L.
- Vicente Gandía Pla, S.A.
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