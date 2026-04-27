Competencia señala a la central de Cofrentes en un nuevo expediente "muy grave" a Iberdrola por el apagón
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente "muy grave" a Iberdrola Generación Nuclear dentro de su investigación por el apagón eléctrico del 28 de abril el pasado año.
Iberdrola, que tiene participación en seis de las siete centrales nucleares que operan en España, es, además, la titular del cien por cien de la nuclear de Cofrentes, la única de la que es dueña en su totalidad.
Esta posible infracción "muy grave" se tramita en base al artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico español, por lo que estudia el papel de la compañía en "una reducción de producción o suministro sin autorización" o por el "incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad" durante aquella jornada.
Este nuevo expediente, incoado con fecha de 23 de abril, eleva a 56 el número total de procedimientos que estudia el regulador, que abre así su segundo expediente "muy grave" a las empresas eléctricas y su tercero de las mismas características, pues también incoó un expediente de este tipo a Red Eléctrica.
La comunicación de este nuevo expediente se produce después de que el pasado viernes se publicara la apertura de 35 expedientes, que complementaban los 20 publicados hace ahora diez días.
La CNMC recalca que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", dado que, explica, el incidente respondió a un origen multifactorial.
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