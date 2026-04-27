Crecer a una escala global sin olvidar las raíces

La tecnológica valenciana Inelcom ha sabido consolidar, a lo largo de más de cuatro décadas, un modelo de crecimiento sostenido, arraigado en el territorio y con una clara vocación global: tres ingredientes de una receta que ha permitido convertir una empresa de origen familiar en un grupo tecnológico con presencia en España, Alemania y Latinoamérica. Debido a ello, este año ha sido reconocida con el Premio Empresa Familiar en la edición 2026 de los galardones impulsados por Banco Sabadell.

Fundada hace 46 años en Xàtiva por Vicente Quilis (actual presidente de la compañía), Inelcom ha evolucionado desde un proyecto de base familiar hasta convertirse en un grupo tecnológico con presencia internacional. Sin embargo, más allá de las cifras —más de 2.300 profesionales y actividad en Europa y Latinoamérica—, el reconocimiento pone el acento en la coherencia de su modelo empresarial. La compañía ha sabido crecer sin diluir su identidad, manteniendo a la familia Quilis al frente y preservando una cultura corporativa basada en la cercanía y la responsabilidad.

Esa continuidad generacional, ahora de la mano de Javier Quilis, CEO de la compañía, uno de los elementos más valorados en la categoría de empresa familiar, no se ha traducido en inmovilismo. Al contrario, Inelcom ha construido su desarrollo sobre una constante reinvención, adaptando su actividad a las nuevas demandas tecnológicas y ampliando progresivamente su campo de actuación. Hoy opera en ámbitos que van desde las telecomunicaciones y la energía hasta la industria, el medio ambiente o las infraestructuras, con una propuesta centrada en soluciones integrales.

Uno de los factores que explican su consolidación es precisamente ese enfoque global del servicio. La compañía acompaña a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos: diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y explotación. Este modelo, poco habitual en un sector altamente fragmentado, le permite asumir proyectos a medida con un alto grado de control sobre los procesos y los resultados.

Apuesta firme por la innovación

A ello se suma una apuesta sostenida por la innovación. Inelcom no se ha limitado a adoptar tecnología, sino que ha invertido de forma continuada en desarrollos propios. Sus centros de I+D+i en Madrid y Xàtiva, donde también se ubica su planta de producción, reflejan una estrategia orientada a reforzar su autonomía industrial. De hecho, la fabricación del 100 % de sus productos en instalaciones propias le otorga una ventaja diferencial en un contexto marcado por la incertidumbre en las cadenas de suministro y por el creciente debate sobre la soberanía tecnológica en Europa.

Fachada de la planta de producción de Inelcom en Xàtiva. / ED

Precisamente, el debate sobre la dependencia exterior en sectores estratégicos ha cobrado fuerza en Europa en los últimos años. En este escenario, compañías como Inelcom adquieren un papel protagonista al demostrar que es posible desarrollar tecnología avanzada desde el ámbito local. La empresa valenciana representa un ejemplo de cómo el talento, la innovación y la inversión sostenida pueden traducirse en soluciones competitivas a nivel global.

La internacionalización ha sido otro de los pilares de su crecimiento. Iniciada en 1995 con su implantación en Argentina, la expansión de la compañía se ha extendido a países como Chile, Brasil, Colombia, Perú o México, además de su presencia en mercados europeos como Alemania.

En paralelo a su expansión internacional, Inelcom ha mantenido un fuerte vínculo con la Comunitat Valenciana, que sigue siendo un eje central de su actividad, tanto por volumen de empleo como por capacidad productiva. Desde aquí, la compañía impulsa proyectos de alto impacto y ha participado en iniciativas pioneras como la monitorización de miles de edificios, la gestión de infraestructuras hídricas en decenas de miles de hectáreas de cultivo, el desarrollo de sistemas de alumbrado inteligente o la supervisión de redes de fibra óptica de gran escala.

Entre sus proyectos más destacados figuran también el diseño y la fabricación de soluciones para la gestión de residuos mediante cerraduras inteligentes, así como servicios de asistencia técnica que dan soporte a más de un millón de pymes y a cientos de grandes empresas. Además, Inelcom ha participado en el desarrollo de infraestructuras emblemáticas, como sistemas tecnológicos en estadios deportivos de primer nivel, despliegues de fibra óptica en Europa y desarrollo de centros de datos a nivel internacional.

Su capacidad de innovación se refleja igualmente en el ámbito de la sostenibilidad. Así pues, la compañía ha incorporado criterios medioambientales a su estrategia, desarrollando soluciones orientadas a la gestión eficiente de recursos, especialmente en el ámbito del agua. Sistemas de monitorización en tiempo real, tecnologías de control de calidad o herramientas para la detección de patógenos forman parte de una cartera de proyectos que combinan innovación y responsabilidad ambiental.

Este enfoque se complementa con una visión más amplia del papel de la empresa en la sociedad. Más allá de su actividad económica, Inelcom ha impulsado iniciativas de carácter cultural, como la Colección Inelcom Arte Contemporáneo, que refuerzan su vinculación con el entorno. Este tipo de proyectos contribuye a consolidar una identidad corporativa que trasciende lo estrictamente empresarial y que conecta con los valores tradicionales de la empresa familiar.

Inelcom presenta sus novedades / Levante-EMV

La gestión del talento constituye otro de los ejes sobre los que se sustenta su crecimiento. En un sector donde el conocimiento especializado es clave, la compañía ha apostado por la formación y la retención de profesionales, configurando equipos capaces de afrontar proyectos complejos en distintos mercados. Esta apuesta por el capital humano se alinea con una visión a largo plazo que prioriza la estabilidad y el desarrollo sostenido frente a estrategias cortoplacistas.

El reconocimiento otorgado por Banco Sabadell no solo pone en valor los resultados de Inelcom, sino también su modelo de gestión. En un contexto económico marcado por la volatilidad y la transformación digital, la empresa ha demostrado que es posible combinar crecimiento, internacionalización e innovación sin perder la esencia de un proyecto familiar.

Noticias relacionadas

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la compañía afronta ahora una nueva etapa en un entorno marcado por la aceleración de la transformación digital y por la creciente demanda de soluciones tecnológicas avanzadas. Su posición, consolidada sobre una base industrial sólida y una estrategia internacional bien definida, le permite encarar el futuro con garantías.