Premios Empresa del Año Banco Sabadell
Fernando Canós: «La empresa es motor de progreso, innovación y cohesión social
El directivo de Banco Sabadell destaca la resiliencia y el papel clave de las pymes en el crecimiento económico de la C. Valenciana
El director general adjunto y director territorial Este de Banco Sabadell, Fernando Canós, reivindicó este lunes el papel de la empresa como motor de progreso, innovación y cohesión social durante su intervención en la gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, organizada junto a Prensa Ibérica. En un discurso centrado en el valor del tejido productivo valenciano, subrayó que esta cita se ha consolidado como un referente para el mundo económico de la Comunitat Valenciana.
Canós destacó la importancia de la colaboración entre ambas entidades, que, según señaló, comparten una misma forma de entender su función en la sociedad: cercanía con las empresas, escucha activa y compromiso con el desarrollo del territorio. En este sentido, puso en valor el peso de la Comunitat en la economía nacional, recordando que representa el 10 % del PIB español y más del 17 % del negocio de Banco Sabadell en el país.
El directivo definió la autonomía como un entorno dinámico, diverso y con una clara vocación emprendedora, donde conviven sectores tradicionales con actividades emergentes. Un ecosistema en el que, afirmó, las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel esencial como impulsoras del crecimiento y la innovación. Asimismo, incidió en la capacidad de resiliencia del tejido empresarial valenciano, especialmente en contextos complejos, y atribuyó esta fortaleza al talento y la determinación de empresarios y empresarias.
Durante su intervención, Canós defendió el modelo de relación del banco con las compañías, basado en la proximidad, la especialización y el conocimiento profundo de cada proyecto. «Aspiramos a ser un socio estratégico», señaló, más allá de la prestación de servicios financieros, en un contexto económico cada vez más exigente.
También hizo hincapié en la importancia de combinar innovación y trato personal, destacando que, pese al avance de la digitalización, la relación humana sigue siendo clave para generar confianza. En paralelo, remarcó la apuesta de la entidad por el talento local y la capacidad tecnológica de la Comunitat Valenciana. Finalmente, el directivo puso en valor el carácter de encuentro de la gala, como espacio para compartir experiencias y generar oportunidades.
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