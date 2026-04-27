José Antonio Rovira defiende el papel de las empresas como «embajadoras» valencianas

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, reivindicó este lunes durante la gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell el papel central de la empresa como motor de progreso económico y social. En un discurso marcado por el contexto internacional y los desafíos estructurales de la economía, el conseller subrayó la resiliencia del tejido productivo valenciano y su capacidad para adaptarse a los cambios.

Rovira destacó que la Comunitat Valenciana cuenta con una base empresarial «diversa y resiliente», capaz de transformar la incertidumbre en oportunidades. Desde la industria manufacturera hasta el sector agroalimentario, pasando por el turismo o la logística, el responsable económico del Consell puso en valor la fortaleza de sectores tradicionales que, a su juicio, han sabido evolucionar hacia modelos más innovadores, sostenibles y con mayor valor añadido.

En este sentido, incidió en que los retos actuales giran en torno a la transformación digital, la internacionalización y la transición hacia modelos energéticos más sostenibles, en un escenario global condicionado por conflictos bélicos y tensiones energéticas. «Reconocer a nuestras empresas en actos como el de hoy es, más que nunca, una apuesta de futuro», afirmó.

El conseller también quiso poner el foco en el auge de la economía del conocimiento y el ecosistema innovador valenciano, con especial mención a las startups tecnológicas y a la colaboración entre universidades, centros de investigación y parques tecnológicos. Según señaló, este entorno favorece la atracción de talento e inversión, consolidando a la Comunitat como un polo empresarial dinámico.

Durante su intervención, Rovira remarcó que estos galardones reconocen no solo resultados económicos, sino valores como la innovación, la sostenibilidad, la creación de empleo o la capacidad de transformación. «Hablar de empresa es hablar de personas», subrayó, en alusión al esfuerzo de empresarios y trabajadores, así como al compromiso social y territorial de las compañías.

Asimismo, defendió que las empresas valencianas actúan como «embajadoras» dentro y fuera de España, proyectando una imagen moderna, competitiva y arraigada al territorio. En este marco, destacó el carácter inspirador de los premios para futuras generaciones de emprendedores.

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El conseller concluyó trasladando un mensaje de confianza: «La Comunitat Valenciana cree en sus empresas y apuesta por un modelo de crecimiento basado en la excelencia, la innovación y el compromiso con la sociedad».