El liderazgo silencioso de Agnès Noguera

Agnès Noguera ha construido su trayectoria empresarial lejos del ruido y del protagonismo, pero con una consistencia que explica el reconocimiento recibido con el Premio Trayectoria en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. Su perfil encarna una forma de liderazgo poco frecuente en los tiempos actuales: discreta, orientada al largo plazo y centrada en la preservación y adaptación de un legado empresarial histórico en la Comunitat Valenciana.

Vinculada a Libertas 7 desde finales de los años ochenta, Noguera forma parte de la tercera generación de una saga empresarial iniciada en 1946. Desde su posición como consejera delegada, que ocupa desde 2004, ha sido la principal responsable de pilotar la evolución de un grupo que, como tantos otros, ha tenido que enfrentarse a contextos económicos especialmente exigentes en las últimas décadas. Su gestión ha estado marcada por la capacidad de adaptación y por una apuesta decidida por la prudencia financiera.

El grupo Libertas 7, con actividad en los ámbitos inmobiliario, turístico y financiero, ha vivido bajo su dirección un proceso de transformación que combina continuidad y cambio. Frente a modelos de crecimiento acelerado, Noguera ha defendido una estrategia basada en la diversificación equilibrada y en la solidez estructural. Este enfoque se ha traducido en una empresa más contenida en tamaño, pero también más resiliente y preparada para afrontar ciclos económicos adversos.

Los resultados más recientes avalan esta línea de actuación. En el primer semestre de 2025, la compañía alcanzó una cifra de negocio de 9,2 millones de euros, acompañada de un crecimiento significativo del EBITDA ajustado y del beneficio neto. Son cifras que reflejan una gestión consistente, apoyada en decisiones estratégicas que priorizan la estabilidad frente a la expansión rápida.

Uno de los rasgos más destacados de su trayectoria es, precisamente, esa visión de largo plazo. En un entorno en el que muchas empresas familiares han optado por maximizar resultados a corto plazo, Noguera ha insistido en la importancia de garantizar la continuidad del proyecto. La idea de perdurabilidad ha sido una constante en su discurso y en su forma de gestionar, alineada con la tradición de una compañía que forma parte del tejido empresarial valenciano desde hace casi ocho décadas.

Este compromiso con el legado no ha impedido, sin embargo, introducir cambios significativos en la estructura del grupo. Tras los años más duros de la crisis financiera, Libertas 7 acometió un proceso de reordenación que implicó la reducción de exposición en determinados sectores y la venta de participaciones en distintas compañías. Lejos de interpretarse como una retirada, esta estrategia respondió a la necesidad de reforzar la viabilidad futura del grupo y consolidar sus áreas de actividad principales.

Una gestión flexible y con valores

En este sentido, la trayectoria de Noguera se caracteriza por una combinación de continuidad en los valores y flexibilidad en la gestión. Bajo su dirección, la empresa ha mantenido sus tres pilares tradicionales —inmobiliario, turístico y financiero—, pero con un enfoque más selectivo y ajustado a las condiciones del mercado. Esta capacidad para equilibrar tradición e innovación ha sido clave para sostener el proyecto empresarial en un contexto cambiante.

Agnès Noguera, directora general de Libertas 7 / Germán Caballero

Más allá de su papel en Libertas 7, Noguera ha desarrollado una amplia experiencia en órganos de gobierno corporativo. A lo largo de su carrera ha formado parte de consejos de administración de relevantes compañías, tanto cotizadas como no cotizadas, lo que le ha permitido adquirir una visión transversal de distintos sectores económicos. Su participación en comités de auditoría y en comisiones de nombramientos y retribuciones refuerza un perfil técnico y especializado en la gestión empresarial.

Su formación académica contribuye también a explicar esa visión poliédrica. Licenciada en Derecho y en Historia del Arte, y con especialización en análisis financiero, Noguera combina conocimientos jurídicos, sensibilidad cultural y capacidad técnica. Este enfoque multidisciplinar se refleja en una forma de entender la empresa que trasciende lo puramente económico e incorpora también dimensiones sociales y culturales.

En este ámbito, destaca su implicación en iniciativas vinculadas a la promoción cultural y al pensamiento. A través de la Fundación Libertas 7, el grupo impulsa proyectos que refuerzan esa conexión entre empresa y cultura, en una línea coherente con la tradición familiar. La actividad fundacional se convierte así en una extensión del propio proyecto empresarial, integrando valores que van más allá de la rentabilidad.

Su compromiso con el entorno empresarial valenciano se manifiesta igualmente en su papel como vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Desde esta posición, Noguera contribuye a reforzar la competitividad del tejido productivo y a impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo económico de la Comunitat. Su participación en foros de reflexión y en entidades vinculadas a la ética empresarial subraya una concepción de la empresa como agente activo en la sociedad.

Pese a esta intensa actividad, su estilo personal se ha mantenido inalterable a lo largo del tiempo. Alejada del foco mediático, Noguera ha optado por un perfil bajo incluso en momentos de especial complejidad. Esta discreción no ha sido un obstáculo para ejercer un liderazgo firme, basado en la toma de decisiones estratégicas y en la construcción de consensos dentro de la organización.

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El Premio Trayectoria pone en valor no solo los resultados obtenidos, sino también el camino recorrido. Un camino marcado por la capacidad de adaptación, la visión estratégica y el compromiso con un proyecto empresarial que forma parte de la historia económica valenciana.