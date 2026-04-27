Maersk se suma a MSC y Cosco al mantener su apuesta por Valenciaport

La corporación de negocios marítimos Maersk, que gestiona la segunda compañía naviera del mundo en transporte de contenedores, tampoco quiere quedarse atrás en la carrera del tráfico de mercancías en el Mediterráneo occidental tras decidir ampliar -a través su filial APM Terminals- su concensión en el muelle ‘Levante’ del puerto de València hasta el año 2049. La decisión de la multinacional danesa conlleva la inversión de algo más de 10 millones de euros para mejorar la capacidad operativa de esta instalación e instalar una central eléctrica OPS (’Onsohre Power Supply’, por su terminología en inglés) para garantizar la conexión de los buques a la red eléctrica cuando atraquen en puerto.

Tal como indica la Autoridad Portuaria de València (APV), la extensión de la concesión a APM Terminals está condicionada a un nuevo compromiso inversor de 10,4 millones de euros destinado a mejorar la productividad, la eficiencia energética y la calidad ambiental de la terminal, que consistirá en la instalación de una central eléctrica para conectar los buques a sus muelles.

La prórroga responde a las inversiones adicionales planteadas, que superan el 20% de la inversión inicialmente prevista en la concesión y cumplen los requisitos de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para este tipo de modificaciones sustanciales, explica la dirección de APM Terminals. Esta concesión en el emplazamiento valenciano se inició en 1999 y ha ido prorrogándose de forma sucesiva, hasta alcanzar el máximo de 50 años. La principal actuación es la electrificación del muelle ‘Levante’ mediante la instalación de la primera estación eléctrica de las cuatro que APM Terminals proyecta en Valencia. Esta primera fase incluirá el centro de entrega de energía y la subestación de transformación y conversión necesarias para su funcionamiento, en línea con los objetivos europeos de descarbonización portuaria para 2030 impulsados por la APV, y con la ambición de APM Terminals de reducir un 70% las emisiones de sus operaciones en 2030, y ser neutra en 2040.

Buque atracado en APM Terminal Valencia, en una imagen de archivo. / M.A. Montesinos

El director del Centro de Excelencia en Descarbonización de APM Terminals, Tim Miltenburg, destaca que «APM Terminals no solo se centra en nuestras propias emisiones operativas, sino que trabaja a nivel mundial para impulsar soluciones que reduzcan las emisiones en todo el ecosistema de la terminal, incluidas las de nuestros clientes».

Buques de 20.000 TEU

Otro de los objetivos clave de esta inversión es permitir la operativa de los denominados buques Triple-E, considerados entre los mayores portacontenedores del mundo. Estas unidades, de hasta 400 metros de eslora y capacidad para transportar cerca de 20.000 TEU (unidad de contenedor de veinte pies o 6,1 metros de longitud), requieren condiciones específicas de calado y atraque, con profundidades mínimas de 16,5 metros.

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Inversiones

La decisión de Maersk se produce en medio de una gran competencia portuaria. MSC -que prevé una inversión superior a los 1.100 millones de euros- avanza en su proyecto de ampliación en la zona norte del puerto de València, cuyo muelle ya ha empezado a construirse a través de la UTE Acciona, Bertolín y la belga Jan de Nul, que tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar hasta cinco millones de contenedores. Valenciaport cerró 2025 gestionando un total de 5.662.661 TEU (contenedores de 6,1 metros de longitud), lo que supone un incremento del 3,41 %. Es líder en España y quinto, en Europa.