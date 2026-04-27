Premios Empresa del Año Banco Sabadell
Sergi Guillot pone el foco en lo cercano frente a la polarización global
El director general de Prensa Ibérica defiende el papel de empresas y periodismo local en la generación de consenso social y económico
El director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, reivindicó este lunes el valor de la proximidad como eje vertebrador del consenso social y económico durante su intervención en la entrega de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. En un discurso de marcado tono reflexivo, Guillot apeló a la necesidad de «acercar la conversación» en un contexto global donde, paradójicamente, el acceso masivo a la información convive con una creciente dificultad para alcanzar acuerdos.
Bajo la premisa de que «lo más íntimo es lo más universal», el directivo subrayó la tensión entre lo global y lo local. A su juicio, los grandes debates contemporáneos —como la sostenibilidad o el futuro del trabajo— tienden a polarizarse cuando se abordan desde la abstracción. «Lo abstracto permite la pureza ideológica; lo concreto exige negociación», afirmó, incidiendo en que es en la aplicación práctica donde las ideas se transforman en decisiones que afectan directamente a las personas.
En este sentido, defendió que la cercanía introduce un aspecto clave: la responsabilidad. Guillot recuperó el concepto de «skin in the game», popularizado por Nassim Nicholas Taleb, para explicar que los liderazgos más sólidos son aquellos que asumen las consecuencias de sus decisiones. «Cuando una decisión afecta directamente a tu entorno, desaparece la comodidad de la opinión gratuita», señaló.
El director general de Prensa Ibérica también cuestionó la tradicional jerarquía entre lo global y lo local, calificando de «provinciana» la idea de que lo cercano es secundario. «Todo es local», afirmó, al tiempo que defendió que la realidad global no es más que la suma de experiencias concretas. En ese marco, reivindicó el papel del periodismo de proximidad como puente entre las grandes cuestiones y la vida cotidiana de los ciudadanos, al traducir la información en contenido útil y comprensible.
Guillot vinculó esta filosofía con el tejido empresarial, destacando que las compañías operan siempre en entornos concretos y bajo condiciones reales. El acto sirvió, en palabras del directivo, para reconocer a empresas que «construyen comunidad» desde ese compromiso cotidiano.
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