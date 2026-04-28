La Comunitat Valenciana pierde empleo y eleva el paro en el primer trimestre de 2026

Malos datos para el mercado laboral valenciano en el primer trimestre de 2026. Menos ocupados y más paro, en abundancia en este último caso, son las principales conclusiones de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La Comunitat Valenciana terminó dicho período con 2,46 millones de ocupados, lo que implica un descenso de 8.900 respecto al cuarto trimestre de 2025.

Pese al dato negativo, lo cierto es que la Comunitat Valenciana fue una de las autonomías mejor paradas en un contexto nacional de destrucción de 170.300 puestos de trabajo. Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Castilla y León, Navarra o el País Vasco obtuvieron unos resultados peores. Si se echa la vista a un año atrás, es decir al primer trimestre de 2025, entonces la evolución general es ciertamente muy positiva.

Segunda

La Comunitat Valenciana ganó en ese período 110.300 ocupados, lo que la situó como la segunda autonomía con un mejor comportamiento, tras los 141.700 de Andalucía, pero muy por delante de los 16.900 de Cataluña o los 53.300 de Madrid.

Un terraza en València en tiempo de Fallas / Levante-EMV

Esta dinámica se repite claramente en el cómputo del paro de una EPA que procede de una encuesta y no de registros oficiales, como es el caso de los inscritos en los servicios de desempleo o los afiliados a la Seguridad Social. En la Comunitat Valenciana, el número de parados al cierre de marzo de 2025 se quedó en 327.800, después de experimentar un crecimiento de 41.200.

Paro

En este caso, la autonomía es la peor parada de toda España si no tomamos en consideración los 84.400 de Cataluña. Ambas contribuyen de forma significativa a que el paro en todo el país haya subido en 231.500. De nuevo, la comparación con el primer trimestre de 2025 ofrece resultados positivos. El desempleo baja en la Comunitat Valenciana en 12.700 personas, mientras que en el conjunto de España lo hace en 80.600. La caída valenciana es una de las principales, tras Andalucía, Canarias, Extremadura y Madrid. Es llamativo el aumento en 59.200 de Cataluña.

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Estos datos se producen en un contexto en que la población activa valenciana creció tanto intertrimestralmente (32.300) como interanual (97.700) hasta situarse en los 2,78 millones de personas en edad de trabajar. La población de más de 16 años es de 4,75 millones, con un aumento de 35.600 respecto de diciembre de 2025 y de 111.000 en relación a marzo del año pasado.