La fiabilidad y calidad de los datos, eje de la competitividad y las políticas públicas en las III Jornadas Tecnológicas

El valor del dato en la sociedad del siglo XXI ha centrado el debate de las III Jornadas Tecnológicas del Notariado, organizadas por el Consejo General del Notariado en colaboración con el Ilustre Colegio Notarial de Valencia y el Centro Tecnológico del Notariado. En el encuentro, en el que se han reunido más de 150 asistentes entre formato presencial y streaming, expertos en innovación, economía digital y sector público han coincidido en que el reto ya no es generar datos, sino convertirlos en valor económico y social en un entorno de confianza.

El decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, ha dado la bienvenida a la jornada y la ponencia inaugural ha corrido a cargo de Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quien ha hablado de la importancia de “apostar por la innovación, por la circulación del dato y que se pueda explotar, pero obviamente con cumplimiento". Y ha asegurado que “el principio de calidad es un elemento esencial y la transparencia no es solo una obligación, sino que va más allá: es lo que va a legitimar socialmente que se puedan explotar los datos. La sociedad debe estar informada de qué datos se van a utilizar y para qué".

Lorenzo Cotino AEPD. / ED

Por su parte, José Carmelo Llopis ha defendido en su ponencia la función notarial como pieza clave para la seguridad jurídica de las transacciones: “El notario recibe de manera primaria los datos jurídicos, los verifica, los parametriza, los conserva de manera segura ofreciendo trazabilidad. Los notarios autorizamos 8 millones de documentos al año, cuyos datos más relevantes se graban debidamente parametrizados y estructurados en el Índice Único Informatizado Notarial, que es el mejor radar a disposición de las Administraciones y autoridades públicas para luchar contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con más de 175 millones de documentos, 30.000 millones de datapoints y un tamaño de 9 terabytes”, ha destacado.

Asimismo, el decano ha remarcado que el documento notarial es fuente auténtica primaria de datos verificados y ha precisado que “si alimentamos un registro con datos no corroborados, lo que saldrá de este serán datos no verificados”. El Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, que plantea admitir el documento privado como título inscribible de las participaciones sociales en el Registro Mercantil, “parece no conocer esta premisa, permitiendo que el registro se alimente y publique datos que no han sido controlados en origen por el notario”, ha señalado. Esto implicaría “debilitar la fiabilidad del sistema, sustituyéndolo por uno menos eficiente y con más coste para las PYMES españolas”, ha concluido.

El vicepresidente del Consejo General del Notariado, Manuel Seda Hermosín, presente en las III Jornadas y encargado de su clausura, ha reiterado que “es fundamental garantizar la calidad del dato, su fiabilidad y adecuada usabilidad. Los datos no son un elemento neutro, sino que produce efectos y afecta a la vida de los ciudadanos y al ejercicio de sus derechos”.

“La función notarial dota de certeza y confiabilidad a la información que accede al tráfico jurídico, asegura que esa información sea confiable, esté verificada y se ajuste a derecho. En la sociedad actual, la sociedad del dato, el valor no está en la cantidad de información que circula, sino fundamentalmente en la confianza que podemos depositar en ella: sin un dato cierto y seguro las decisiones que podamos tomar no podrán ser correctas”, ha añadido el vicepresidente del CGN.

José Carmelo Llopis ICNV / ED

La confianza como eje fundamental

La mesa redonda Europa ante el dato. Retos y competitividad, moderada por Enric Hernández Jiménez, director de Inteligencia de Datos e Innovación del Centro Tecnológico del Notariado, ha reunido a expertos del ámbito tecnológico y regulatorio que han coincidido en que la clave del modelo europeo reside en la confianza.

Paloma Llaneza González, CEO de Razona LegalTech y Digital Trust Scheme Manager en CerteIDAS, ha puesto el acento en la infraestructura invisible que sustenta la economía digital: “Europa es la única jurisdicción del mundo construyendo una infraestructura de confianza pública y certificada”. En su intervención, ha defendido que elementos como la identidad digital, la firma electrónica o el futuro wallet europeo constituyen la base operativa que permite que los datos circulen con valor jurídico, y ha advertido del riesgo de que la fortaleza regulatoria europea no se traduzca en una implantación efectiva. “Lo que está en juego en los próximos cinco años no es solo cuánta capacidad de cómputo construimos; es si somos capaces de mantener el ritmo de acreditación, certificación y supervisión que hace posible que esa capacidad opere con garantías”.

Daniel Sáez Domingo, presidente de Gaia-X España y director de Inteligencia Estratégica en ITI, ha destacado el papel de los espacios de datos y los Data Labs como palancas para acelerar la generación de valor. “Los Data Labs actúan como entornos intermedios, neutrales y seguros que permiten a propietarios de datos y desarrolladores de IA explotar información y generar valor de forma más rápida y confiable”, ha afirmado. A su juicio, la falta de confianza sigue siendo uno de los principales retos, ya que frena la compartición de datos pese a los avances de Europa en estándares y tecnologías. En esta línea, el presidente de Gaia-X ha subrayado que estas infraestructuras facilitan la monetización del dato y reducen las barreras de entrada en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

Por su parte, Merche Hernansáez Liarte, líder del grupo de trabajo de Economía del Dato en AMETIC y Project Director e-services en Tecnalia, ha incidido en la necesidad de abordar la economía del dato desde una visión estratégica integral. “Sin confianza no hay economía del dato: la gobernanza, las reglas claras y los espacios de datos son habilitadores clave”, ha asegurado. Hernansáez ha apuntado que el gran reto no es tecnológico, sino de adopción de esos espacios de datos, especialmente por parte del tejido empresarial, donde es necesario traducir los modelos en soluciones concretas y accesibles.

Clausura III Jornadas Tecnológicas del Notariado. / ED

El dato como herramienta esencial de la política de vivienda

La segunda mesa redonda El valor del dato en la política de vivienda moderada por Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado, ha abordado cómo el uso de datos puede contribuir a diseñar políticas públicas más eficaces ante uno de los principales retos sociales. Durante el debate se han planteado cuestiones como la creciente dificultad de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, el papel del dato frente al relato en el diseño de políticas públicas, o cómo revitalizar el mercado del alquiler en un contexto de reducción de la oferta.

En este sentido, Trinidad Ortiz Gómez, directora general de Innovación y Transformación Urbana de la Generalitat Valenciana, ha destacado la importancia de utilizar “datos reales, veraces y actualizados para mejorar la planificación urbana y tomar decisiones más eficaces en el diseño de las políticas de vivienda y que tengan resultado sobre la sociedad”.

Por su parte, Jorge Galindo Alfonso, director adjunto en EsadeEcPol (Esade Center for Economic Policy), ha subrayado la necesidad de contar con datos de calidad y comparables para comprender y analizar mejor la problemática de acceso a la vivienda o la evolución del mercado, y ha apuntado que solo a partir de diagnósticos rigurosos será posible diseñar políticas de vivienda efectivas y sostenibles en el tiempo. “Sin datos de calidad no hay decisiones públicas de calidad: por ejemplo, en materia de vivienda. Legislar e implementar sin conocer la realidad en detalle es legislar a ciegas. O, lo que es peor: legislar a base de relato”, asegura Galindo.

La jornada ha sido clausurada por elvicepresidente del CGN, Manuel Seda Hermosín, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, María José Ferrer San Segundo, junto al decano José Carmelo Llopis. Ferrer San Segundo ha avalado la organización de estas jornadas como espacio de reflexión y encuentro para debatir sobre los retos de futuro, destacando como fundamental la colaboración público-privada para impulsar la innovación y reforzar la economía digital. La primera teniente de alcalde, el decano de los notarios valencianos y el vicepresidente del CGN han coincido en que la gestión del dato evoluciona a gran velocidad y plantea desafíos para el mundo del derecho, las instituciones públicas y privadas y toda la sociedad.