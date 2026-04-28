Foro Nuclear niega relación entre los expedientes de la CNMC a las nucleares y el apagón de 2025

Foro Nuclear ha asegurado que los recientes expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a varios titulares de centrales nucleares "no tienen relación con el apagón del 28 de abril de 2025" ni con cuestiones de seguridad de las instalaciones. En concreto, ha señalado que se refieren a "fechas distintas" y a aspectos vinculados al cumplimiento de procedimientos operativos de control de tensión, ofertas al mercado y paradas motivadas por criterios del mercado eléctrico.

En un comunicado, la patronal nuclear subraya que las centrales "han operado siempre con un criterio técnico correcto de generación o absorción de potencia reactiva para el control de tensión de red", ajustándose a las necesidades del sistema y manteniéndose "siempre dentro de los márgenes técnicos y de seguridad de sus equipos", márgenes que, recalca, se comunican oportunamente al operador del sistema.

Expediente

Foro Nuclear emite este comunicado tras conocerse el lunes que la CNMC ha incoado un expediente sancionador por una infracción "muy grave" en el marco del cero eléctrico del 28 de abril de 2025 a Iberdrola por su nuclear, es decir Cofrentes. En concreto, este nuevo expediente del regulador contra Iberdrola España e Iberdrola Generación Nuclear es por un posible incumplimiento del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, que afecta a la "reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad".

De esta manera, este nuevo expediente -con fecha de incoación del 23 de abril en los registros del organismo- sería el tercero de los calificados como infracción "muy grave" de la cascada que ha ido comunicando el organismo presidido por Cani Fernández en las últimas semanas.

La central nuclear de Cofrentes en una imagen de archivo / Rober Solsona - Europa Press

Foro Nuclear denuncia que las centrales atraviesan una "asfixia económica" derivada de una "carga fiscal desproporcionada" que dificulta su viabilidad cuando caen los precios del mercado, especialmente en periodos de alta penetración renovable. En ese contexto, advierte de que, si los precios muy bajos se mantienen de forma sostenida, las instalaciones pueden llegar "a no cubrir siquiera impuestos y tasas", a pesar de contar con unos costes operativos reales que considera muy competitivos.

Paradas

Foro Nuclear precisa que las eventuales paradas por motivos de mercado "son siempre comunicadas con antelación a Red Eléctrica de España", que es quien decide finalmente si se producen al no ordenar su funcionamiento mediante el sistema de restricciones técnicas en algunas centrales del parque, "sí habiéndolo requerido para otras".

Asimismo, remarca que todas las paradas se han llevado a cabo conforme a la normativa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo lo establecido en las autorizaciones de explotación y notificándose según los procedimientos establecidos. Estas operaciones, incide, "forman parte de la operativa habitual de las plantas", se comunican a los organismos e instituciones competentes y se ejecutan de acuerdo con sus procedimientos operativos.

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Foro Nuclear concluye que, "en todo momento, las centrales han mantenido condiciones técnicas y de seguridad plenamente adecuadas", por lo que desvincula los expedientes abiertos por la CNMC de cualquier problema de seguridad y los enmarca en cuestiones regladas de funcionamiento de mercado y operación técnica.