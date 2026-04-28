La Generalitat reivindica "lo nuestro" como clave del futuro agrario: "Lo inteligente es consumir productos de aquí"
Miguel Barrachina, Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, defiende el valor estratégico del campo valenciano, destaca su potencial exportador y llama a reforzar la modernización y el relevo generacional en los IV Premios Agricultura de Levante-EMV
La sede de Cajamar en València ha acogido este martes la IV edición de los Premios Agricultura de Levante-EMV, una cita ya consolidada que reconoce la labor de empresas y profesionales del sector agrario valenciano. En este contexto, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha protagonizado la intervención institucional del cierre con un discurso centrado en la defensa del producto local, el reconocimiento social del sector y los retos de futuro.
Durante su turno de palabra, Barrachina resaltó el peso económico del ámbito agroalimentario en la Comunitat Valenciana, destacando cifras que contrastan con el equilibrio comercial del conjunto de la economía autonómica. En este sentido, puso en valor el carácter estratégico del sector, al tiempo que ha lamentado que, pese a estos datos, agricultores, ganaderos y pescadores "tienen un comportamiento verdaderamente heroico" pero, sin embargo, "en ocasiones no reciben el reconocimiento social que merecen".
Beneficios directos en el territorio
Asimismo, el conseller ha defendido con firmeza el consumo de proximidad como una decisión no solo económica, sino también ambiental y social. "Lo inteligente es que siempre discriminemos en favor de los nuestros a la hora de consumir", ha afirmado, explicando que optar por productos locales contribuye a beneficios directos sobre el territorio, como la absorción de CO₂, la prevención de riadas o la protección frente a incendios. "Las patatas que se cultivan fuera generarán ese beneficio en el país en el que se cultivan, no aquí", ha ejemplificado.
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