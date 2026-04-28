Los premios que ponen en valor el talento del sector agroalimentario valenciano

"Estos premios ponen en valor el talento del sector agroalimentario". Así se ha expresado esta mañana el director territorial de Cajamar en la Comunitat Valenciana, Jesús García, al presentar la IV edición de los Premios Agricultura de Levante-EMV, acto al que ha acudido el conseller del ramo, Miguel Barrachina, altos cargos de la conselleria, así como casi un centenar de representantes de organizaciones agrarias, cooperativas e instituciones. En esta ceremonia de entrega de los galardones de 2026, que reconocen el esfuerzo, la innovación y el compromiso de empresas y profesionales del campo, el máximo responsable de la entidad financiera en la autonomía ha destacado el "histórico apoyo" de la veintena de cajas rurales que a lo largo de estas últimas décadas se han integrado en Cajamar para mejorar estructuras y modernizar las explotaciones agrarias y ganaderas del territorio.

"Como socios estratégicos del sector agroalimentario somos conscientes que hoy, más que nunca, necesita aliados que aporten estabilidad, visión a largo plazo y capacidad para anticipar los retos de un entorno cada vez más complejo. Por eso, Cajamar -según Jesús García- no centra su actividad solo en la financiación, sino en construir relaciones de confianza duraderas, basadas en el conocimiento del negocio, el arraigo territorial y una apuesta firme por la innovación aplicada.

García ha resaltado en este compromiso juega un papel clave el Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta, desde el que esta entidad ha desarrollado investigación aplicada y soluciones reales para mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la rentabilidad de las explotaciones. Actualmente, realiza una importante reforma de sus instalaciones porque quiere ir un paso más allá.

Los IV Premios Agricultura de Levante-EMV, en imágenes / Fernando Bustamante

Impulsados por Levante-EMV con el impulso de Cajamar y la colaboración de la Generalitat Valenciana, Patatas Aguilar y Anecoop, estos galardones nacieron con el objetivo de poner en valor el papel fundamental que desempeña la agricultura en la vertebración del territorio, la sostenibilidad ambiental y la generación de empleo. En un contexto marcado por los desafíos climáticos, la presión de los mercados y la necesidad de adaptación constante, los premios reivindican ejemplos de éxito que sirven de referencia para el conjunto del sector.

En la inauguración de esta jornada ha participado el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, quien ha dado la bienvenida a los asistentes en un acto que combinará reconocimiento, reflexión y puesta en común de experiencias. Al acto ha acudido, Vicente Tejedo, secretario autonómico de Agricultura; así como Maria Angels Ramón-Llin, directora general de Producción Agrícola y Ganadera. También estaba la presidenta del Comité de Gestión de Citricos, Inmaculada Sanfeliu y el máximo dirgente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado. Y el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, entre otros dirigentes agrarios.

Cultivos tradicionales y emergentes

Luis Borja García, fundador y CEO de Karat Foods, ganadora del premio en la categoría 'Emergentes', ha puesto en valor la apuesta de esta firma por un cultivo mediterráneo tan tradicional como la algarroba. En ese sentido, el dirigente de esta 'startup', con planta en Algemesí y campos de cultivo en Castelló, ha destacado la producción y comercialización de alimentos saludables basados en la algarroba 100% ecológica. Por eso se ha especializado en desarrollar alternativas naturales, sostenibles y sin azúcares añadidos, utilizando este fruto como "superalimento" para cremas y productos alimenticios.

Luis Borja García, fundador y CEO de Karat Foods. / Fernando Bustamante

Innovación

Magda Cervera, de GCM Citrus y ganadora de Innovación, ha subrayado de los socios de esta empresa, con "valentía", siguen "impulsando las inversiones" desde hace dos décadas para mejorar la genéticas de los cítricos. Además, ha abogado por el respaldo a las nuevas técnicas de edición genética (NTG) con garantía de futuro para la obtencoón de nuevas variedades de cultivos, un asunto que "debe contar con el respaldo de todas las instituciones", sobre todo de la Unión Europea, para que la agricultura del futuro "sea más competitiva".

Magda Cervera, de GCM Citrus. / Fernando Bustamante

Internacionalización

También Juan Motilla, director comercial de la firma citrícola Juan Motilla, que ha recibido el galardón en la categoría 'Internacionalización', ha abogado por seguir impulsando los mercados externos, así como el papel de las empresas familiares en este segmento del mercado agroalimentario de la Comunitat Valenciana. En los últimos ejercicios, Juan Motilla S.L. ha experimentado un crecimiento excepcional, hasta alcanzar los 105 millones de kilos en la campaña 2024-2025. Este crecimiento se ha logrado “gracias a una estrategia de internacionalización proactiva y diversificada”, según explica el dirigente de la compañía.

Juan Motilla, director comercial de la firma citrícola Juan Motilla, y Juan Carlos Motilla. / Fernando Bustamante

Igualdad

La doctora María R. Albiach, fundadora y CEO de Valgenetics, que ha obtenido el galardón en la sección 'Igualdad', ha abogado por las empresas 'family-friendly', es decir, organizaciones que implementan políticas y medidas para facilitar el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar de sus empleados. La dirigente de Valgenetics, una firma líder en diagnósticos genéticos, aboga por mejorar el bienestar del trabajador, fomentando la lealtad y la productividad mediante flexibilida y la cultura del respeto.

María R. Albiach, fundadora y CEO de Valgenetics. / Fernando Bustamante

Sostenibilidad

Andrea Coll, directora de la bodega Vegamar, ganadora de la categoría 'Sostebilidad', ha destacad que este proyecto de montaña asentado en Calles, en pleno Alto Turia, bajo el amparo de la Denominación de Origen Protegida Valencia, tiene claros los principios de un modelo poco habitual en el Mediterráneo: viñedo propio en altitud, suelos pobres y una búsqueda constante de frescura y precisión en cada vino. Andrea Coll, hija del fundador, ha comentado que también mantiene vivo el sueño familiar de demostrar hasta dónde puede llegar este territorio de interior.

Andrea Coll, directora de la bodega Vegamar. / Fernando Bustamante

Trayectoria

La categoría 'Trayectoria' ha sido compartida por dos empresas: Vicky foods y Patatas Aguilar. Robert Aguilar, director de Marketing de Patatas Aguilar, representante de la tercera generación de esta empresa familiar valenciana, ha defendido la tradición de las empresas con esta configuración jurídica para "vertebrar el territorio" y matener viva "la tradición de los fundadores" de actividades mercantiles. La empresa con sede en Riba-roja de Túria y que comercializa más de 50.000 toneladas de patatas, ha superado con éxito los daños generados por la dana a finales de 2024, que paralizó la actividad de su centro de trabajo.

Noticias relacionadas

Robert Aguilar, director de Marketing de Patatas Aguilar. / Fernando Bustamante

En parecidos términos, Mariola Juan, consejera de Vicky Foods, ha renocido el exito de las empresas familiares que "mantienen las esencias" y "hacen caso de sus fundadores", como es el caso de esta multinacional con cuartel general en Gandia, apuesta por la internacionalización mediante una estrategia de expansión geográfica sólida, invirtiendo en plantas productivas propias en el extranjero (destacando Francia, Argelia y Portugal) y adaptando su catálogo a los gustos locales. Su objetivo es consolidar presencia en más de 60 países, impulsando marcas como 'Dulcesol' y 'Be Plus', entre otras, con un fuerte enfoque en mercados europeos.