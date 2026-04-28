Ryanair prevé una subida de precios de billetes para este verano debido a la guerra de Irán

Muchos valencianos planean estos días -si no lo han hecho ya- sus próximas vacaciones de verano. En un contexto global marcado por el aumento de precios generalizado por la guerra en Irán ajustar el bolsillo se antoja más necesario que nunca. El precio de los billetes de avión es uno de los asuntos que más preocupa al viajero ante la subida de costes de combustible. Ryanair ha lanzado un aviso al respecto.

"En un entorno en que hay menos capacidad (porque otras aerolíneas están recortando vuelos) y que en general el consumidor está reservando más tarde es de esperar que el sector suba precios", han señalado fuentes de la aerolínea irlandesa a preguntas de Levante-EMV.

Aunque la compañía ‘low cost’ no se aventura a decir en qué momento será más visible ese incremento de precios, emplaza a mediados de mayo, cuando presenten sus resultados anuales y se pueda despejar dudas al respecto.

Programación "intacta"

En cuanto a escasez de combustible, desde Ryanair explican a este diario que hasta este está asegurado hasta finales de mayo y que "por ahora" están operando "con normalidad" y "con la programación de verano intacta".

La compañía, según ha señalado su consejero delegado, Eddie Wilson, no tiene problemas derivados por el precio del combustible por el momento, ya que tiene comprometido el 80 % para este año, por lo que Wilson ha asegurado que esta circunstancia no tendrá impacto en su operativa, al menos durante los meses de mayo y junio.

Además, ha señalado que no cree que España vaya a tener problemas con el suministro gracias a su alta capacidad de refino, mucho más alta que en otros países del entorno, como Reino Unido.

La guerra contra las tasas de Aena

Ryanair confirmó recientemente que suprimirá este verano 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales en España, tal como había anunciado el pasado otoño a causa de las "elevadas" tasas aeroportuarias, con lo que elevará el recorte iniciado hace 18 meses en el país hasta un total de tres millones asientos.

El aeropuerto de Valencia, no obstante, se "salva" de este recorte, según han confirmado fuentes de la aerolínea a este diario. "Los anuncios que hemos hecho estos meses pasados de programación de verano (entre ellos para Valencia), no cambian", han señalado.

Ryanair ha destacado que seguirá creciendo en los principales aeropuertos de España, por lo que su capacidad total en el país se mantendrá plana, mientras que incrementará su oferta en otras economías turísticas, como Marruecos (un 11 %) e Italia (un 9 %), "dado que son significativamente más competitivos", ha añadido Wilson.

Desde el verano de 2024, Ryanair ha abandonado los aeropuertos de Asturias, Valladolid, Jerez, Tenerife Norte y Vigo, y ha reducido en un 79 % su capacidad en Santiago; en un 45 %, en Zaragoza; en un 41 %, en Santander; en un 7 %, en Girona, y en un 6 %, en Canarias, debido a unas tasas aeroportuarias "absolutamente poco competitivas".

Aena "ha fallado por completo" a los aeropuertos regionales y es hora de "introducir la competencia en el sistema aeroportuario español y ceder el control de esos aeropuertos a alguien que esté interesado en desarrollar el tráfico, crear empleo y generar turismo receptivo", ha agregado.

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Según Wilson, el Gobierno español prefiere "embolsarse" un dividendo de 834 millones de euros procedente del gestor aeroportuario "sin hacer nada para frenar el colapso del tráfico" en los aeropuertos regionales.