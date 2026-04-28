El socio chino de VW apuesta por España para su factoría de coches europea

El socio de Volkswagen en China, SAIC Motors, ha escogido España por encima de Hungría como destino europeo para instalar una fábrica donde producir vehículos eléctricos bajo su marca MG y así evitar el impacto de los aranceles impuestos por Bruselas, según avanzó Bloomberg. SAIC ha estado examinando suelos en Sagunt junto a la gigafactoría de Volkswagen y ha negociado sin éxito compartir la planta de Ford en Almussafes. De momento, no ha trascendido la ubicación definitiva, pero Valencia está entre sus prioridades. La Xunta de Galicia trata de que la planta acabe en el entorno de Vigo.

La marca MG, propiedad del gigante chino SAIC Motor, busca medio millón de metros cuadrados para una planta de automóviles, según ha confirmado Levante-EMV. Una delegación de la multinacional asiática se ha desplazado varias veces a Sagunt y Cheste para examinar los suelos disponibles. La compañía está interesada en Sagunt por el puerto y la gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen. De hecho, Volkswagen y SAIC mantienen una joint venture desde hace cuarenta años en China para producir vehículos en el país asiático.

Según Bloomberg, todavía quedan por pulir detalles en materia de inversión, capacidad de producción y líneas temporales.La noticia surge pocos días después de la visita oficial a China del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presentó a España como destino de inversión ante una serie de empresas entre las que figuraba precisamente SAIC, con sede en Shanghái (este) y séptima mayor automotriz del mundo por volumen de ventas en 2025, la cual adquirió la marca británica MG en 2007 tras la quiebra de Rover.

Valencia cumple con sus necesidades: conexión logística con puerto, mano de obra cualificada y una red de proveedores. Los representantes del grupo SAIC visitaron "en varias ocasiones" Valencia entre julio y septiembre de 2024 y ya tienen claro su potencial. Los responsables de la multinacional se decantaron por Sagunt frente a Cheste (que fue inicialmente la opción favorita de Tesla en Valencia).

MG necesita una extensión de suelo equivalente a "cien campos de fútbol" (medio millón de metros cuadrados). Entre los emisarios desplazados a Valencia con MG se encontraban técnicos y representantes de una empresa alemana que trabaja con ellos.

Apoyo de la Administración

La compañía china busca facilidades y subvenciones (como las que obtuvo VW) para desembarcar en Valencia. La intención es construir una planta de ensamblaje para esquivar los aranceles de la Unión Europea. Desde 2023, MG ha expresado su intención de establecer una planta de producción en Europa como parte de su plan para consolidar sus ventas y con vistas a comercializar más de 200.000 vehículos al año.

Las empresas automovilísticas vinculadas a SAIC incluyen además de a Morris Garages (MG), a Roewe y Maxus, así como a SAIC-Volkswagen (que ha renovado su joint venture hasta 2040) y SAIC-GM.

El interés de MG por contar con una planta de ensamblaje en Europa se disparó tras la aprobación de los aranceles, que gravan los vehículos de la marca producidos en China con una tasa del 35,5 % sobre la tarifa estándar del 10 % aplicable a los eléctricos importados. La construcción de la planta valenciana permitiría a MG sortear los aranceles, mejorar su competitividad en precios y reducir los tiempos de entrega.

El objetivo es que la factoría tenga una capacidad inicial de 100.000 vehículos (el año pasado Ford Almussafes cerró con 98.500) y que comience a operar entre 12 y 16 meses después de recibir la aprobación final.

Trabajos en la estación intermodal con la primera fase de la gigafactoría al fondo. / Daniel Tortajada

Posible ubicación

Parc Sagunt tiene espacio disponible para MG. Espais Econòmics Empresarials (EEE) -sociedad mercantil de titularidad pública participada al 50 % por la Generalitat y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides)- aprobó este verano la comercialización junto a la gigafactoría de VW de una parcela de un millón de metros cuadrados tras no llegar el fabricante de cátodos para el que se diseñó el suelo durante la parcelación de Parc Sagunt II ni empresas de la industria auxiliar. De momento, solo se ha concretado la venta de una parcela de más de 300.000 metros cuadrados a Inditex.

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El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, se reunió la semana pasada con SAIC a la que aseguró que invertir en Galicia "es muy buena idea y merece mucho la pena". La Generalitat también está en contacto directo con empresas chinas de automoción, aunque es opaca y no desvela con quién habla.