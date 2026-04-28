«Valorizar los residuos no es coste, es una oportunidad de negocio»

Recytrans lleva más de 30 años gestionando residuos en la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha cambiado en el sector desde que empezaron?

Cuando Recytrans nació en 1990, la conciencia medioambiental en España era muy distinta a la actual. Las empresas veían la gestión de residuos como un trámite, casi un coste molesto del que deshacerse lo antes posible y con el menor gasto posible.

No existía la cultura del reciclaje que tenemos hoy, ni la presión normativa europea que ha transformado el sector. En estos más de treinta años hemos visto cómo la legislación ha ido endureciéndose, cómo los ciudadanos se han vuelto más exigentes y cómo las propias empresas han entendido que gestionar bien sus residuos no solo es una obligación legal, sino también una ventaja competitiva y de reputación.

La Comunitat Valenciana ha avanzado mucho, pero todavía queda camino por recorrer: aún enviamos a vertedero demasiados residuos que podrían valorizarse.

Desde Europa fijan los objetivos de reciclaje en un 60% para el año 2030 y del 65% para el año 2035.

¿Qué supone para una empresa valenciana no gestionar bien sus residuos? ¿Cuáles son los riesgos reales?

Los riesgos son muy concretos y van mucho más allá de una multa administrativa, que también puede ser muy elevada.

En primer lugar está el riesgo legal: cualquier empresa que genere residuos en España tiene obligaciones muy definidas por ley, y su incumplimiento puede derivar en sanciones, suspensión de actividad o incluso responsabilidad penal para los directivos en casos graves.

Pero más allá del aspecto legal, existe un riesgo reputacional creciente. Vivimos en una época en que los clientes, los inversores y los propios empleados valoran cada vez más el comportamiento ambiental de las empresas.

Una mala práctica en residuos puede trascender a la opinión pública y dañar seriamente la imagen de marca de un negocio. La sostenibilidad y reducir el impacto ambiental es un requisito por parte de los ciudadanos.

También hay riesgos operativos: una mala gestión puede generar incidentes de seguridad por un inadecuado almacenamiento de los residuos o contaminación de suelos por errores en la manipulación.

Por último, está el riesgo económico de perder contratos con grandes empresas o administraciones que cada vez más exigen a sus proveedores acreditar una gestión ambiental responsable.

Desde Recytrans ayudamos a nuestros clientes a convertir ese cumplimiento en un activo, no en una carga.

¿Cómo afecta a una pyme valenciana la nueva normativa de envases que entró en vigor en 2025?

El Real Decreto 1055/2022 sobre envases y residuos de envases ha supuesto un cambio de paradigma para muchas empresas, especialmente para las pymes, que muchas veces no cuentan con departamentos especializados en medio ambiente.

Desde el 1 de enero de 2025, todas las empresas que ponen envases en el mercado están obligadas a garantizar su correcta gestión al final de su vida útil, lo que incluye declaraciones anuales, acreditación de los procesos de reciclaje o reutilización, y en muchos casos la contratación de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.

Para una pequeña empresa de distribución o fabricación, esto puede parecer abrumador al principio.

Nuestro papel como gestores de residuos va mucho más allá de recoger un contenedor: asesoramos al cliente sobre qué obligaciones tiene, le ayudamos a documentar toda la trazabilidad de sus residuos y le garantizamos que cumple con la ley sin que eso le suponga una carga insoportable.

Una pyme bien asesorada puede adaptarse a esta normativa con costes razonables y, de paso, mejorar su eficiencia operativa.

Planta de residuos de Recytrans. / LEV-EMV

¿Qué tipos de residuos industriales son los más difíciles de gestionar y cuáles generan más sorpresa entre sus clientes?

Sin duda, los residuos peligrosos son los más complejos desde el punto de vista técnico y normativo. Hablamos de disolventes, aceites industriales, productos químicos, lodos de depuradora con contaminantes, entre otros.

Cada uno de ellos requiere un protocolo específico de almacenamiento, transporte y tratamiento, con documentación exhaustiva y plantas autorizadas para su destino final.

Pero lo que más sorprende a muchos de nuestros clientes es la variedad de cosas que son residuos con obligaciones legales y que ellos no consideraban como tal.

Muchas empresas gestionaban esos materiales de manera incorrecta simplemente por desconocimiento, no por mala fe.

Ahí es donde nuestra labor de consultoría ambiental tiene un valor enorme: hacemos una auditoría de los residuos que genera la empresa, los clasificamos, y diseñamos el sistema más eficiente y seguro para gestionarlos todos

¿Puede la gestión de residuos generar ingresos para una empresa, o siempre es un coste?

Esta es quizá la pregunta que más cambia la mentalidad de nuestros clientes cuando empiezan a trabajar con nosotros.

La respuesta es que sí, en muchos casos la gestión de residuos puede pasar de ser un coste para convertirse en una fuente de ingresos. O al menos sí un ahorro significativo.

Hay materiales que tienen valor en el mercado de materias primas secundarias: el papel y cartón, determinados plásticos, los metales, el vidrio, el aceite usado... Si una empresa segrega correctamente estos materiales en origen y los entrega en condiciones adecuadas a un gestor como nosotros, podemos pagarle por ellos en lugar de cobrarle por retirarlos.

También hay ahorros indirectos muy importantes: una empresa que utiliza mejores equipos puede ahorrar mucho dinero en almacenamiento o en transporte, como por ejemplo utilizando nuestros compactadores.

En resumen, ver los residuos como un recurso en lugar de como un problema es el primer paso para sacarles partido económico.

La gestión de residuos industriales a cada vez más exigente, ¿qué es lo que ofrece una empresa como Recytrans?

Recytrans puede convertirse en un colaborador muy competente en servicios ambientales con un claro enfoque hacia la economía circular.

Podemos ofrecer una auditoría completa donde presentamos al cliente todas las obligaciones en materia de residuos que tiene y le acompañamos en su cumplimiento, asesorándole en todos los pasos.

Con más de 30 años de experiencia en el sector puedo afirmar que sabemos gestionar muy bien los residuos, cumpliendo la norma y que además disponemos de todos los medios para realizar la operativa.

Nuestras nuevas instalaciones en Moncada nos permiten disponer de un nuevo centro de reciclaje donde podemos conseguir hasta un 95 % de valorización de residuos industriales.

Aportamos nuestra parte trabajando con las empresas para que reduzcan sus residuos en origen, mejoren la segregación y aprovechen económicamente los materiales que generan. Buscamos que las empresas reduzcan sus costes en residuos e incluso, en algunos casos, estos residuos se conviertan en ingresos.

El futuro pasa por mejorar todos los procesos y reducir nuestro impacto ambiental, y junto con nuestros clientes nos enfrentamos a estos retos con mucho optimismo y orgullosos de lo que estamos consiguiendo.