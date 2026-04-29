Consum factura 5.163 millones en ventas y logra un récord de beneficios al ganar 122 millones

Consum ha cumplido las expectavivas trazadas a finales del año pasado y ha logrado superar los 5.000 millones de euros durante su último ejercicio; en concreto ha alcanzado una cifra de negocio de 5.163 millones, lo que supone un incremento del 9,7% respecto al año precedente. También ha conseguido un récord de beneficios, al lograr 122 millones, es decir, un 12,3 % más. "No tenemos un año tranquilo desde 2019, pero seguimos creciendo por encima del sector", ha puntualizado el director general de Consum, Antonio Rodríguez.

El máximo ejecutivo de la cooperativa valenciana ha destacado que la firma mantiene el 6º puesto en el ranking nacional del sector. Realizó inversiones por 231 millones, destinado fundamentalmente a crecimiento logístico y mejoras en el servicio de tiendas 'online'.

Primas por objetivos

Los trabajadores de la cooperativa valenciana, según ha destacado Rodríguez, recibieron más de 128,7 millones, entre reparto de resultados (69 millones de retorno e intereses para socios trabajadores) y primas por objetivos (59,7 millones de euros).

Antonio Rodríguez, en un momento de la presentación / Efe

Las ventas online alcanzan 81 millones de euros, con un aumento del 9%. "Un crecimiento moderado", ha reococido el director general de Consum, quien ha destacado el incremento de los costes de las materias primas.

Expansión territorial

Consum opera en cinco regiones: Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón, si bien el 53% de su red está en el arco mediterráneo. La cooperativa valenciana con cinco décadas de historia ha superado durante este año los 1.000 establecimientos. Ya tiene 1.017 establecimientos.

De cara al futuro, en un negocio dominado por la concentración, la transformación digital y el lento, aunque imparable, aumento del canal de venta por internet, la cooperativa afianza su expansión hacia el sur y sudeste de España, con la compra de dos parcelas en los centros logísticos de Noblejas (Toledo) y Antequera (Málaga). Además, prepara su desembarco en Madrid. Hay un proyecto en Parla para abrir en 2028. Un supermercados Consum de 1.400 metros cuadrados. Sería el primero de Madrid.

Apertura de 56 tiendas

Consum ha abierto 59 tiendas en 2025 y prevé abrir 56 nuevas a lo largo de este año, entre propias y franquicias. En Cataluña quiere crecer más tras ampliar su centro logístico. También en Castilla y La Mancha, con su nueva plataforma logística de Toledo. Y en la Comunitat Valenciana a través del almacén de Aldaia, cuya obras arrancarán en 2029.

Creación de empleo

Consum creó 1.162 nuevos puestos de trabajo, un 5% más que el anterior. La plantilla ya alcanza los 23.031 empleados, de los que un 93,8% son fijos. Según sus cálculos generó 50.000 empleos indirectos, principalmente dentro de su cadena de suministro.

La remuneración media para la plantilla de la cooperativa valenciana es de 2.097,17 euros mensuales. Desde febrero de 2026, la cooperativa aprobó una subida salarial del 2,9 % para sus más de 23.000 trabajadores. Se han invertido 77 millones de euros en conciliaciación, con a puesta en marcha de la jornada laboral de cinco días laborales a la semana, con dos días de libranza en todas sus tiendas y plataformas.

Ya tienen 5,3 millones de clientes, un 8% más que en 2024, lo que covierten a Consum en la cooperativa de España con más socios. Está presente en 4,9 millones de hogares.

Consum facturó a su franquicia Charter 891,11 millones de euros en 2025, un 14,02% más que el ejercicio anterior, que supone cerca de 44,8 millones de euros más respecto a las previsiones. Se abrieron 41 nuevas tiendas hasta alcanzar los 504 supermercados en toda España, repartidos en Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Aragón, lo que supuso un crecimiento del 5,29 % de su red respecto a 2024. Con estos nuevos establecimientos, Charter sumó más de 9.200 m2 de superficie hasta superar los 152.100 m2 de sala de ventas global.

La expansión de Charter se ha realizado en 2025 en las mismas comunidades autónomas que los últimos años, fundamentalmente, en la Comunitat Valenciana y Cataluña, que han concentrado el 73% de las aperturas, con 15 aperturas cada una. La franquicia de Consum abrió 3 tiendas en Castilla-La Mancha, 3 en Andalucía y 3 en Murcia.

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Para este 2026, el objetivo para la franquicia Charter es seguir creciendo con la apertura de unas 37 tiendas más. En cuanto a las ventas, la previsión es aumentar la facturación de Consum a su franquicia Charter un 8,2%, hasta superar los 964,18 millones de euros. Las nuevas aperturas se distribuirán en: Comunitat Valenciana (14), Cataluña (13), Andalucía (5), Castilla-La Mancha (4) y Murcia (1).