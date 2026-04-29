Consum abrirá en Madrid en 2028 y crecerá más en Cataluña

La cooperativa valenciana Consum ya tiene fecha para abrir su primer supermercado en Madrid: Será en 2028, en la localidad de Parla. Así lo ha anunciado el director general de la firma de economía social, Antonio Rodríguez, al presentar los resultados de 2025 y los planes para los próximos ejercicios, en los que será clave su nueva plataforma logística en Noblejas (Toledo), que espera poner en marcha a principios de 2027, para crecer en Castilla-La Mancha, así como en la capital de España. "Esta plataforma es clave para reducir costes de transportes y hacer de palanca en Madrid, pues no sale rentable llegar desde Valencia o Murcia", ha afirmado.

Según el principal ejecutivo de la cooperativa la primera tienda de Madrid, un inmueble que alquilará " a precios de mercado" y con una superficie de 1.400 metros cuadrados, será el primero de un plan de aperturas, todavía no concretado. Sobre la posibilidad de crecer con la compra de la red comercial de otras cadenas Rodríguez ha asegurado que "no hay nada sobre la mesa, pero que se podría estudiar alguna oferta, si llega". Y ha asegurado que los planes para ampliar el negocio de Consum en Madrid es mediante crecimiento orgánico.

Expansión en Cataluña

En Cataluña Consum ya factura unos 16.000 millones de euros anuales y quiere aumentar su negocio. Con todo, busca alternativas para abrir otros centros logístico para productos frescos y refrigerados porque la parcela que tiene en Moncada i Reixach continúa paralizada, aunque no renunciará a este terreno para desarrollar un nuevo almacén. La autonomía catalana es el segundo territorio después de la Comunitat Valenciana con mayor volumen de ventas.

La estimación es abrir siete tiendas propias y entre 15 y 20 franquicias en 2026. "Es un mercado enorme donde estamos con una buena cuota y queremos seguir creciendo", ha comentado Rodríguez.

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En Aldaia

Mientras tanto, en Aldaia sigue en marcha la inversión de 400 millones en una base completamente automatizada que atenderá al grueso del mercado de Valencia y el área metropolitana.