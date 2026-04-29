Cuerpo: "La inmigración ha tenido un impacto muy positivo para el crecimiento de España"

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que la inmigración ha tenido, históricamente, un impacto claramente positivo en las cifras de crecimiento en España, no solo a nivel general, sino también per cápita. "Creo que el punto adecuado de entrada a esta discusión deberían ser los números y la evidencia antes de entrar en sentimientos o percepciones. Los números son positivos en términos de integración social de la población inmigrante en nuestro país, contribuyendo a las cifras de crecimiento, productividad y finanzas públicas", ha expresado Cuerpo.

El ministro de Economía ha realizado estas declaraciones en el foro 'Bloomberg CityLab', que ha reunido en Madrid a representantes públicos de todo el mundo para hablar sobre núcleos urbanos y políticas públicas. En este mismo foro participó el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y este miércoles ha comparecido la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, una de las mentoras de Cuerpo.

Las buenas cifras de España

El vicepresidente ha comenzado su intervención poniendo en contexto las cifras económicas de España, que la posicionan como la economía de mayor crecimiento dentro de la Unión Europea. "Durante los últimos ocho años, algunos motores del crecimiento económico de España son historias claramente positivas. Uno de ellos es la apuesta por las energías renovables, y especialmente el hecho de haber superado la disyuntiva habitual en torno a la idea de que luchar contra el cambio climático iba en contra de la competitividad de nuestras empresas. No es así", ha remarcado Cuerpo.

"No tenemos petróleo, no tenemos gas en nuestro país, pero sí tenemos mucho sol, como espero que estén disfrutando, y mucho viento, así que tenemos que aprovechar al máximo nuestros activos", ha señalado, añadiendo también la industrialización y la innovación, con el consiguiente peso positivo de la inmigración, que explican en conjunto las buenas cifras macro que exhibe España.

Salario mínimo y desigualdad

Durante su intervención, moderada por el periodista estadounidense Rogé Karma y en la que ha participado también la economista Mariana Mazzucato, Cuerpo ha querido detenerse en alguna de las medidas que ha impulsado el Gobierno en los últimos años, como el aumento del salario mínimo "en más del 60% en los últimos años" o la reducción de la desigualdad, la tercera más rápida en la Unión Europea. "Hubo muchas voces en contra —del aumento del SMI—, diciendo que destruiría por completo el mercado laboral. Pero lo hicimos, y este aumento se ha combinado con las mejores cifras de creación de empleo, básicamente, de los últimos 20 años", ha celebrado.

Cuerpo ha añadido más adelante más detalles sobre su postura frente a la inmigración. Respecto a la regularización extraordinaria de personas inmigrantes que ha iniciado el Gobierno en las últimas semanas, que permitiría legalizar la situación administrativa de 500.000 personas, el vicepresidente ha recordado precedentes recientes. "Tenemos la experiencia de una regularización previa de medio millón de migrantes en 2005-2006. La contribución neta positiva anual a las finanzas públicas fue de unos 4.000 euros por persona", mencionó Cuerpo.

Envejecimiento

La cohesión social entre la población inmigrante y la local, para el ministro, resulta clave para abordar los retos que enfrentará la sociedad española en los próximos años, como el envejecimiento. "¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Uno creciente, inclusivo, abierto y próspero, o uno que se encoge, cerrado y, de algún modo, divisivo o dividido?", ha planteado. "Creo que España ha tomado una decisión en ese frente, y esperamos poder sumar a todo el mundo. Pero, de nuevo, creo que la comunicación es clave en torno al impacto positivo de la migración, y tenemos muchos estudios que dicen que las narrativas falsas sobre ese impacto generan sentimientos negativos hacia las políticas de integración", ha concluido Cuerpo.