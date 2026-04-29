Grisi estima que el Santander no hará más compras "trascendentes" en los próximos tres años tras incorporar TSB y Webster

El consejero delegado del Grupo Santander, Héctor Grisi, asegura que la entidad no contempla llevar a cabo compras "trascendentes" en los próximos tres años tras las adquisiciones, en julio del año pasado, del británico TSB al Sabadell por 3.400 millones, y la del estadounidense Webster, en febrero de este ejercicio, por 10.300 millones. Grisi explicó que el grupo está "concentrado" en la integración de ambos bancos, que se comenzará a producir en el segundo y tercer trimestre del año.

El director Financiero, José García Cantera, analizó que ambas operaciones consumirán 210 puntos básicos del capital al grupo, aunque confía en cerrar el ejercicio cerca de las previsiones del 13%.

El "buen negocio" de las hipotecas

Grisi desarrolló el momento del negocio hipotecario en España, del que destacó que es un "buen negocio" pese a que el tipo medio es del 2,8% en nuestro país y del 3,4% de media en Europa ("somos el tercer país más barato de Europa en hipotecas", resaltó). Y añadió que han percibido un cambio en los clientes por la nueva situación, que provoca movimientos de subidas de tipos en los bancos centrales. "Solo el 16% de las hipotecas que hemos firmado en los últimos meses han sido a tipo variable", comentó, lo que interpretó como un intento de los clientes de "protegerse" de las alzas del precio del dinero. En este sentido, expresó su confianza en que estas alzas en Europa no lleven el precio del dinero más allá del 2,5%, frente al actual 2%.

El CEO del grupo reiteró uno de los principales objetivos de la entidad: llegar a los 210 millones de clientes en todo el mundo en 2028, tras añadir 8 millones de clientes en un año, que calificó como "excelente" para el Santander.

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García Cantera explicó que en los beneficios de este primer trimestre, en el que el grupo ha declarado un beneficio de 5.455 millones, con un incremento superior al 60%, pesa especialmente los 1.895 millones que aporta la venta del negocio en Polonia, que en el primer trimestre de 2025 había aportado, como beneficios, 237 millones.