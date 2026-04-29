La inmobiliaria Insur desembarca con fuerza en Valencia con pisos en Paterna y búsqueda de suelo

La inmobiliaria andaluza Insur ha entrado en la Comunitat Valenciana con un proyecto de 130 viviendas en Paterna y la búsqueda de suelos en el Cap i Casal, su área metropolitana y Alicante. La compañía, que cotiza en bolsa y tiene 80 años de trayectoria, ha trazado un plan a cinco años para crecer con fuerza en la Comunitat. La empresa, que es promotora y constructora, había promovido hasta ahora en Andalucía y Madrid.

Insur entrega al año unas mil viviendas y ahora tiene en cartera 5.218. La firma facturó el año pasado 238 millones de euros. La compañía invierte 32 millones de euros en su proyecto de Paterna. La inmobiliaria ya ha adquirido una parcela en el sector de Los Molinos.

El proyecto incluirá viviendas de uno, dos y tres dormitorios, plazas de aparcamiento, trasteros y espacios para bicicletas. Además, ofrecerá zonas comunes entre las que se incluyen una piscina exterior comunitaria, un club social, un parque infantil y un gimnasio. Todavía no han salido los precios de comercialización.

Según explica el director de promoción residencial de Insur, Zacarías Zulategui, “este nuevo desarrollo representa un hito en la expansión de Grupo Insur, que no solo amplía su presencia geográfica, sino que también refuerza su posicionamiento en mercados clave con alta demanda residencial”.

Expansión en Valencia

"La Comunitat Valenciana representa para nosotros una oportunidad clara de crecimiento a medio y largo plazo. Nuestro compromiso es continuar identificando suelos y promoviendo desarrollos de calidad que se integren en el tejido urbano y aporten soluciones residenciales adaptadas a las necesidades actuales", añade.

La promoción de Paterna se encuentra en una de las zonas con mayor proyección del área metropolitana de València, según destaca la compañía. Localizada a cinco kilómetros del centro del Cap i Casal, permitirá acceder a la ciudad en apenas 15 minutos mediante transporte público. La urbanización está a 250 metros de la estación de metro de Santa Rita.

Otros promotores como Insur están comprando grandes parcelas de suelo en los municipios que rodean València ante la falta de terrenos de gran tamaño en la capital. Aedas, Metrovacesa o Grupo Ática comercializan promociones grandes en Mislata, Quart de Poblet, Torrent o Paterna y a ellos se ha sumado esta semana AQ Acentor que ha firmado la compra de un suelo para cuatrocientas viviendas en el límite entre Burjassot y València. La respuesta de los compradores "es muy buena" en zonas bien comunicadas.

Francisco Pumar, presidente ejecutivo del Grupo Insur. / Levante-EMV

En el caso de Paterna, el sector de Los Molinos crece como una nueva zona residencial en expansión que combina accesibilidad, servicios y entorno natural, ya que su proximidad al bosque de la Vallesa, integrado en el Parque Natural del Túria, permite disfrutar de un entorno con amplias opciones de ocio al aire libre, senderismo y actividades deportivas.

Insur tiene en gestión una cartera patrimonial de 124.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.200 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con la cartera de 5.218 viviendas en Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 38.699 metros cuadrados están en desarrollo.

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Hoteles

La compañía tiene intención de promover en la Comunitat Valenciana primera y segunda residencia. También está interesada en proyectos de hoteles y edificios de oficinas. Insur mantiene una sólida posición en el mercado hotelero con otros hoteles de cuatro estrellas en régimen de alquiler: uno de ellos en el barrio de Los Remedios de Sevilla (Eurostars Guadalquivir), otro en el centro histórico de Córdoba (Eurostars Azahar) y un futuro establecimiento en construcción con 244 habitaciones en el barrio madrileño de Valdebebas, alquilado recientemente a la compañía irlandesa Dalata Hotel Group, cuya apertura está prevista para el primer trimestre de 2029.