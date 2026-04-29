Empresas
Telefónica y Sateliot impulsan la conectividad 5G por satélite con aplicaciones en defensa
El acuerdo permitirá extender la conectividad terrestre al dominio espacial
Redacción
Telefónica y Sateliot se han aliado para impulsar la conectividad 5G por satélite, con un acuerdo que permitirá extender la cobertura a zonas remotas y habilitará nuevas aplicaciones "en el ámbito de seguridad y defensa". Con esa colaboración, se configurará una "nueva arquitectura híbrida que combina redes móviles terrestres con satélites de órbita baja (LEO)", que extenderá las redes actuales y ofrecerá "nuevas capacidades" a sectores estratégicos, han señalado ambas empresas en un comunicado.
Sateliot aportará su plataforma de conectividad satelital basada en aparatos de órbita baja, mientras que Telefónica se encargará de adaptar la tecnología 5G a los requerimientos específicos del ámbito militar.
El director de Defensa y Seguridad de Telefónica España, Javier López, ha resaltado que las "capacidades satelitales de Sateliot" y el despliegue de "burbujas 5G" por parte de su compañía "permitirá extender la conectividad terrestre al dominio espacial, reforzando la cobertura y la resiliencia en entornos críticos". El consejero delegado y fundador de Sateliot, Jaume Sanpera, ha asegurado que la alianza facilitará usos "críticos" como la monitorización de infraestructuras, energía, logística, y servicios de seguridad, entre otros ámbitos. "Confiamos en que este acuerdo sea un referente para que otros operadores impulsen la convergencia entre redes satelitales y terrestres", ha afirmado.
La colaboración entre ambas compañías empezó en 2023, cuando realizaron una prueba integral, supervisada por la Agencia Espacial Europea (ESA), con el objetivo de demostrar la viabilidad en la convergencia de las redes móviles y las satelitales.
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