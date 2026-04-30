BBVA gana 2.989 millones hasta marzo, un 10,8% más, y lanzará una recompra de acciones de hasta 1.460 millones

BBVA obtuvo un beneficio atribuido de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 10,8% interanual en euros corrientes y del 14,1% a tipos de cambio constantes, según ha informado la entidad de origen vasco este jueves. El resultado estuvo impulsado por el dinamismo de la actividad, con un crecimiento del crédito a la clientela del 17% a tipos constantes y una fuerte mejora del margen de intereses.

El banco que lidera Carlos Torres anunció además que a principios de la próxima semana comenzará el último tramo de su programa extraordinario de recompra de acciones, por un importe máximo de 1.460 millones de euros. Con esta operación, BBVA habrá recomprado acciones por cerca de 4.000 millones de euros desde diciembre del año pasado.

La entidad cerró el trimestre con un margen de intereses de 7.537 millones de euros, un 20,2% más en tasa interanual a tipos constantes, apoyado principalmente en la evolución de Turquía, América del Sur y México. Las comisiones netas aumentaron un 15,5%, hasta 2.256 millones, gracias al comportamiento de los medios de pago, la gestión de activos, los seguros y la mayor contribución del negocio de banca mayorista.

En conjunto, los ingresos recurrentes del negocio bancario —margen de intereses y comisiones— alcanzaron los 9.793 millones de euros, un 19,1% más. El margen bruto se situó en 10.652 millones, con un avance del 18,3%, mientras que el margen neto creció un 18,7%, hasta 6.604 millones.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, afirmó que los resultados del trimestre demuestran que el banco avanza en la ejecución de su plan estratégico y en el camino para alcanzar los objetivos marcados para 2028. Genç destacó que estos avances se producen en un “contexto geopolítico complejo”, lo que, a su juicio, pone de manifiesto la fortaleza del modelo de negocio y la diversificación del grupo.

Aumenta su rentabilidad

La rentabilidad se mantuvo en niveles elevados. El ROE se situó en el 20,7% y el ROTE alcanzó el 21,7%. Además, el valor tangible por acción más dividendos creció un 18,1% en tasa interanual, excluyendo las recompras de acciones ejecutadas en el último año.

En términos de solvencia, BBVA cerró marzo con una ratio CET1 del 12,83%, 13 puntos básicos más que al cierre de 2025 y por encima de su objetivo, situado entre el 11,5% y el 12%. La entidad reiteró su compromiso de distribuir el exceso de capital por encima de la parte alta de ese rango, sujeto a las autorizaciones correspondientes.

El crecimiento de la actividad también se reflejó en las principales geografías del grupo. En España, la inversión crediticia aumentó un 6,3% interanual, impulsada por empresas y consumo, y el beneficio atribuido alcanzó 1.095 millones de euros, un 8,1% más. En México, el crédito creció un 8,4% y el beneficio atribuido fue de 1.453 millones, un 4,5% más.

En Turquía, los préstamos en lira turca aumentaron un 45,3% interanual y el beneficio atribuido creció un 66,1% en euros corrientes, hasta 263 millones. En América del Sur, la actividad crediticia avanzó un 15% y el resultado atribuido fue de 249 millones, un 16,3% más. El área de Resto de Negocios registró un fuerte incremento de la inversión crediticia, del 54,5%, y ganó 236 millones, un 36% más.

En riesgo, el banco situó la tasa de mora en el 2,6%, con una cobertura del 86%, mientras que el coste de riesgo del trimestre fue del 1,54%. BBVA explicó que el aumento de los deterioros de activos financieros, hasta 1.820 millones, se produce en un contexto de crecimiento del crédito, especialmente en segmentos de mayor rentabilidad.

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La entidad también subrayó el avance de su transformación, especialmente en inteligencia artificial. BBVA afirma que cuenta con ocho iniciativas que integran la IA en toda la cadena de valor, desde el asesor digital para clientes hasta asistentes para banqueros, riesgos, operaciones y desarrollo de software.