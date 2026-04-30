Mar Chao se reúne con el alcalde de Long Beach

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha recibido la visita de una delegación institucional del puerto de Long Beach (Estados Unidos) en un encuentro de trabajo centrado en el intercambio de experiencias y la identificación de nuevas vías de colaboración en materia de sostenibilidad, descarbonización y desarrollo de corredores verdes. Durante la jornada, ambas delegaciones han compartido sus respectivas estrategias para avanzar hacia modelos logísticos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, poniendo el foco en la reducción de emisiones, la electrificación de operaciones y el impulso de energías limpias en el ámbito portuario. La delegación estadounidense estaba encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Long Beach, Frank Colonna, y el alcalde de Long Beach, Rex Richardson.

En este contexto, la presidenta de Valenciaport, Mar Chao, ha presentado los principales ejes de su Plan Net Zero Emissions, una hoja de ruta que marca el camino hacia la neutralidad climática en los puertos de València, Sagunto y Gandía. Este plan tiene como misión alcanzar cero emisiones netas de CO₂ en 2035, a través de actuaciones basadas en la electrificación, la eficiencia energética y la autosuficiencia mediante energías renovables.