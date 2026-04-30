El Congreso Go Global abre inscripciones para su 10ª edición, que regresa a Feria Valencia los días 26 y 27 de mayo

El Congreso Go Global ha abierto el plazo de inscripción para su décima edición, que tendrá lugar los próximos 26 y 27 de mayo en Feria Valencia. El evento regresa así a este recinto en un año especial en el que celebra una década como foro de referencia para la internacionalización de pymes y empresas, en un momento de coyuntura internacional que requiere contar con apoyo y asesoramiento institucional.

Organizado por la Generalitat Valenciana, a través de Ivace+i Internacional, y las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de los fondos FEDER, el congreso se ha consolidado como un espacio clave de apoyo a las empresas en su salida a los mercados exteriores.

Durante dos jornadas, el encuentro reunirá a empresas, especialistas en comercio internacional y representantes de distintos mercados con el objetivo de facilitar contactos, generar oportunidades de negocio y ofrecer asesoramiento especializado y financiero.

El programa incluirá reuniones individuales con expertos de la Red Exterior de Ivace+i Internacional, encuentros con empresas importadoras internacionales invitadas al evento, así como conferencias y sesiones técnicas centradas en estrategias de internacionalización, acceso a mercados y tendencias globales.

El Congreso Go Global mantiene su enfoque práctico, orientado a ofrecer a las empresas herramientas útiles para impulsar su actividad exterior en un contexto económico cada vez más competitivo al tiempo que les ofrece la oportunidad de cerrar acuerdos comerciales con empresas importadoras.

Inscripción gratuita

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la web oficial del evento: Congreso Go Global.

Con esta décima edición, el Congreso Go Global refuerza su posicionamiento como punto de encuentro para las empresas de la Comunitat Valenciana interesadas en crecer en el ámbito internacional, en un contexto de incertidumbre geopolítica en el que también se abre la oportunidad de explorar nuevos mercados.