Femeval urge a las administraciones a ser 'mediadoras' para asegurar la carga de trabajo en Ford Almussafes

El nuevo presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Francisco Alonso, ha reclamado este jueves a las administraciones que actúen como "mediador" para favorecer la reactivación de la actividad de la planta de Ford en Almussafes o la llegada de nuevos proyectos que permitan mantener la carga de trabajo del parque valenciano de proveedores.

Alonso ha subrayado que Ford es "una de las industrias principales de la Comunitat Valenciana", por su capacidad para "generar empleo y riqueza" y por el peso que tiene sobre numerosas empresas auxiliares.

Alonso ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la que será su hoja de ruta al frente de la patronal, cargo en el que toma el relevo a Vicente Lafuente, ahora presidente de la CEV. Alonso ha estado acompañado por la secretaria general de Femeval, Empar Martínez, así como de los vicepresidentes primero, segundo y tercero, Fernando Gastaldo, Enrique Ruiz y José Luis Beltrán.

Empar Martínez, Enrique Ruiz, Francisco Alonso, Fernando Gastaldo y José Luis Beltrán. / JM López

El dirigente ha lamentado que el proceso de transformación de la factoría se haya prolongado más de lo previsto y que la información haya llegado de forma parcial. "Nos hubiera gustado que todo lo que se prometió en su momento se hubiera llevado a cabo. Todo se ha alargado y Ford ha ido soltando la información poco a poco", ha señalado.

Desde Femeval, ha insistido, el objetivo es que Ford continúe en la Comunitat Valenciana, pero con garantías para el tejido industrial que ha crecido alrededor de la planta. "Queremos que toda la empresa auxiliar pueda volver a trabajar para Ford o para el vehículo que venga", ha afirmado.

Alonso ha advertido de que la caída de actividad en Ford tiene un impacto "importantísimo" sobre la economía valenciana y sobre un parque de proveedores que, aunque avanza en su "diversificación", todavía depende en gran medida de la multinacional. También ha recordado las lecciones de la pandemia, cuando la dependencia de materiales procedentes de otros países paralizó parte del mercado. "Vamos a defender la industria valenciana y española. Si los políticos no piensan en fortalecerla, se van a equivocar", ha señalado.

Sobre la posible llegada de fabricantes chinos, desde la patronal reclaman que cuenten con las empresas locales. "No podemos estar ajenos al empuje de China", ha indicado Alonso, quien ha pedido que estos proyectos no se limiten al ensamblaje, sino que incorporen al parque valenciano de proveedores.

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El presidente de Femeval se ha referido también, entre otros asuntos, a la regularización de migrantes y a las necesidades de mano de obra del sector. Ha defendido que la patronal "aplaudiría" la llegada de trabajadores formados de otros países para incorporarse a las empresas.