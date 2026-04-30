Grupo Dominguis y Prosolia se disputan la planta solar del techo de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt

Las empresas valencianas Grupo Dominguis y Prosolia se disputan la adjudicación de la planta fotovoltaica de autoconsumo que irá en el techo de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt, según fuentes cercanas al proceso. La planta de autoconsumo tendrá una potencia de 19 MW y conlleva una inversión de 15 millones de euros.

En un primer momento la planta la iba a hacer Iberdrola junto al parque fotovoltaico al norte de Sagunt, pero VW decidió romper el preacuerdo para conseguir un mejor precio. Ninguna de las empresas ha querido hacer declaraciones al tratarse de un proceso abierto.

PowerCo, filial de baterías de Volkswagen, abrió el proceso para licitar la planta de autoconsumo hace dos años y en un primer momento se interesaron varias empresas del sector, pero las duras condiciones que impuso la compañía para adjudicar el contrato provocaron la retirada de la mayoría. Hasta hace un mes había unas seis empresas en liza.

Ajuste al máximo de ofertas

Las que quedan (el número final no ha trascendido) han ajustado al máximo sus ofertas. Para las compañías es un plus de reconocimiento acometer la planta para un cliente tan importante como el grupo Volkswagen. La adjudicación del contrato es inminente.

El Grupo Dominguis Energy Services (GDES) tiene la unidad de negocio GDES Efficiency, que está especializada en autoconsumo fotovoltaico y eficiencia energética. Con más de quince años de experiencia, desarrolla proyectos de autoconsumo "llave en mano", operación y mantenimiento en instalaciones industriales, empresas de distribución (como Mercadona) y del sector servicios.

GDES (que antes se denominaba Grupo Dominguis) es una empresa familiar valenciana con más de noventa años de experiencia. Está especializada en servicios industriales para el sector energético (nuclear, eólico y solar) y otros sectores.

Prosolia Energy nació en Alicante en 2003, pero ahora tiene su sede en València. Es uno de los principales actores en energías renovables en Europa con presencia en España, Portugal, Francia e Italia. La compañía está centrada en el autoconsumo industrial (como el proyecto al que aspira en la gigafactoría de Sagunt) y la construcción de parques solares.

Obras en la planta de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt. / Daniel Tortajada

Crecimiento

En los últimos años, Prosolia ha experimentado un importante crecimiento. Ha abierto delegaciones en Alemania y México. También ha puesto en funcionamiento diferentes parques conectados a la red eléctrica y opera proyectos con contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) con consumidores industriales internacionales.

Iberdrola

Iberdrola firmó un acuerdo en 2022 con Volkswagen para convertirse en el proveedor de la energía de la gigafactoría. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán iba a proporcionar la electricidad desde el megaparque fotovoltaico que se va a construir en el norte de Sagunt, la planta de autoconsumo en el techo y energía procedente de los parques renovables de la compañía en la Comunitat Valenciana.

La empresa energética iba a invertir en un principio 500 millones de euros en la planta fotovoltaica que debe suministrar al menos el 30 % de la energía que necesita la gigafactoría y en las redes de distribución, y proporcionará el resto de electricidad con la garantía de que procede de fuentes renovables. Sin embargo, Volkswagen cambió de opinión y abrió un proceso de licitación para conseguir la electricidad más barata.

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Una de las incógnitas que quedan por resolver es qué empresa va a acometer la planta fotovoltaica de la gigafactoría de Sagunt. La pugna va a retrasar a 2028 su conexión.