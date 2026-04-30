Porcelanosa premia a Yamamoto

Riken Yamamoto será uno de los grandes protagonistas de los XVII Premios Porcelanosa, que se celebrarán el 27 de mayo. Una cita en la que la multinacional española reconoce a arquitectos que, como Yamamoto, despuntan por su trayectoria profesional y por su aportación a la arquitectura global.

Distinguido con el premio Pritker en 2024, Yamamoto será el noveno arquitecto con este galardón que recibirá el homenaje de Porcelanosa. Tras Álvaro Siza en 2012, Richard Rogers en 2013, Souto de Moura en 2014, Zaha Hadid en 2016, el estudio RCR en 2018, Toyoo Itō en 2023, David Chiperfield en 2024 y Alejandro Aravena en 2025, Porcelanosa destacará la obra de un arquitecto centrado en la esencia de los lugares como generadores de comunidad.