Auge comercial en València: los locales de Colón y Juan de Austria cuelgan el cartel de completo

El impacto del turismo en el consumo ha disparado la actividad comercial en el centro de València. Las principales vías comerciales del Cap i Casal están a pleno rendimiento comercial, según revela un informe conjunto de la tasadora Gesvalt y de la consultora aRetail. El informe precisa que la ocupación se sitúa en un 99 % en la calle Colón y en el 94 % en la calle Juan de Austria con solo dos locales disponibles pese a que las rentas alcanzan hasta los 240 euros el metro cuadrado al mes.

València se ha posicionado como un destino de referencia en el turismo mediterráneo, como demuestra el crecimiento sostenido en la llegada de visitantes tanto nacionales como internacionales. La ciudad recibió más de 2,1 millones de viajeros en 2025, con un crecimiento del 3,53 % más que el año anterior. El análisis destaca que el Cap i Casal ha consolidado su posición como uno de los mercados comerciales "más maduros y reconocibles" de España.

Desde el punto de vista de la inversión, València se mantiene como uno de los principales focos de atracción del país. A diferencia de otras ciudades, donde el eje comercial se expande por la saturación de las calles tradicionales, en el Cap i Casal el mapa de las mejores vías apenas ha cambiado en los últimos cinco años. "La jerarquía comercial está claramente definida y el inversor la tiene bien identificada", subrayan los responsables del análisis.

Viandantes en la calle Don Juan de Austria. / Germán Caballero

Radiografía

La calle Colón es la principal referencia y concentra el mayor interés inversor y las rentabilidades más ajustadas. Es el eje prime por excelencia, con fuerte presencia internacional, alta liquidez y bajo riesgo dentro del segmento comercial de calle. Por su parte, la calle Juan de Austria también mantiene el interés del capital, aunque en menor medida. Esto se traduce en una buena rentabilidad, acorde a su posición como eje secundario, pero ya plenamente consolidado. Fuera del eje comercial principal, tanto el paseo de Russafa como la plaza del Ayuntamiento continúan despertando el interés de los inversores.

Solo un local libre en Colón

El estudio precisa que "la calle Colón, una de las más icónicas en términos comerciales, alberga 95 locales, con solo uno disponible, lo que representa una ocupación del 99 % y consolida su posición como una de las arterias comerciales más demandadas del centro de la ciudad". El sector moda lidera la ocupación con un 58 %. Le siguen en proporción los sectores de cosmética con un 14 %, y otros ámbitos con un 11 %, servicios con el 9 %, hogar con el 4 % y restauración con el 3 %, según el anális de Gesvalt y aRetail.

Por su parte, la calle Juan de Austria cuenta con un total de 36 locales comerciales, con 2 locales disponibles, lo que implica una ocupación del 94 %. El sector moda es el más representado, con un 44 % del total, seguido por locales de sectores diversos con un 22 %, el de cosmética con un 17 % y el de restauración con un 11 %.

Tienda del Valencia en la calle Colón. / Daniel Tortajada

Rentas de hasta 240 euros

En la calle Juan de Austria, las rentas varían en función de la superficie de los locales. Para aquellos de hasta 100 metros cuadrados, los arrendamientos se sitúan entre 170 y 200 euros el metro cuadrado al mes. En locales de entre 101 y 300 metros, los precios oscilan entre 130 y 150 euros por metro cuadrado, mientras que los de entre 301 y 500 metros presentan rentas intermedias de entre 85 y 110 euros.

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Los arrendamientos en la calle Colón siguen una tendencia similar, aunque con una horquilla general más elevada. Los locales de hasta 100 metros presentan las rentas más altas, alcanzando entre 210 y 240 euros por metro cuadrado. En el tramo de 101 a 300 metros, los precios fluctúan entre 165 euros y 190 euros, y en los locales de 301 a 500 metros, las rentas oscilan entre 120 y 140 euros.