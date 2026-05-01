La crisis de la vivienda y el no a la guerra marca el Primero de mayo en València

La crisis de la vivienda y el rechazo a la guerra han marcado la manifestación del Primero de Mayo, que ha arrancado en València a las 11:00 horas con un marcado tono reivindicativo. Bajo el lema "Derechos, no trincheras", los sindicatos han tomado las calles del centro a pesar de la amenaza de lluvia. En la marcha han participado los ministros Diana Morant y Arcadi España, junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Los manifestantes han partido desde la plaza de San Agustín para completar el itinerario habitual hasta la calle Navarro Reverter. Las organizaciones sindicales han defendido que existen "motivos de sobra para llenar las calles". Tino Calero, secretario general de UGT-PV, ha subrayado que la movilización denuncia las guerras que "acaban pagando siempre los trabajadores", el genocidio de Israel en Gaza y las consecuencias derivadas del conflicto en Irán.

Por su parte, Ana García Alcolea, secretaria general de CCOO PV, ha abogado por un empleo "digno", salarios "justos" y el derecho efectivo al acceso a la vivienda, además de defender la democracia y el refuerzo del Estado del bienestar ante los recientes ataques.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que el salario mínimo ha crecido "como nunca" y ya no tributa, señalando que el Gobierno va a seguir trabajando mediante el diálogo para mejorar los sueldos y la productividad, de modo que las "buenas cifras macroeconómicas" se reflejen en las nóminas. Asimismo, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha recordado la huelga indefinida de los sindicatos educativos para criticar a una Generalitat que "no se sienta a negociar" y a la que ha exigido el fin de los recortes en servicios públicos.

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