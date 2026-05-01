José Vicente Morata se reúne con el alcalde de Dallas

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, recibió anoche al alcalde de Dallas, Eric Johnson, acompañado de representantes del comité de Dallas, en una cena de trabajo. Al encuentro también ha asistido la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, junto a representantes del comité de la ciudad que preside Marta de Diego, con el objetivo de reforzar los vínculos económicos y explorar nuevas vías de cooperación entre ambos territorios. En la reunión participó, además, la vicealcaldesa de València María José Ferrer San-Segundo; la concejala de Innovación, Paula Llobet y empresas e instituciones como Bombas Ideal, Emac, Go Energy Group, Manuel Revert, Power Electronics y la Universitat Politècnica de València.