José Vicente Morata se reúne con el alcalde de Dallas
El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, recibió anoche al alcalde de Dallas, Eric Johnson, acompañado de representantes del comité de Dallas, en una cena de trabajo. Al encuentro también ha asistido la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, junto a representantes del comité de la ciudad que preside Marta de Diego, con el objetivo de reforzar los vínculos económicos y explorar nuevas vías de cooperación entre ambos territorios. En la reunión participó, además, la vicealcaldesa de València María José Ferrer San-Segundo; la concejala de Innovación, Paula Llobet y empresas e instituciones como Bombas Ideal, Emac, Go Energy Group, Manuel Revert, Power Electronics y la Universitat Politècnica de València.
- La Conselleria de Educación asegura ahora que presentará una propuesta salarial para los profesores “lo antes posible” para evitar la huelga
- El Gobierno baraja otra actuación para retener el megatravase de arena a las playas de Sagunt y Canet
- Dieciséis bandas y charangas se unen para reclamar 'condiciones dignas' en los actos falleros de Xàtiva
- Los profesores aprueban convocar la huelga indefinida desde el 11 de mayo
- Divorcio en Russafa: València aprueba la ZAS y aviva el conflicto entre vecinos y hosteleros
- Vuelve la huelga hoy a Metrovalencia
- Las obras del megacentro comercial de Turianova se inician en cuestión de días
- Llegan las primeras máquinas al Parque Comercial Infinity de Turianova