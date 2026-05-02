El ahorro de los valencianos se sitúa en el nivel más alto de la historia

Nunca antes los valencianos habían alcanzado un nivel tal de ahorro. Los últimos datos de la Generalitat, correspondientes al cierre de 2025, así lo corroboran. En diciembre de ese año, el dinero que los residentes en la autonomía tenían ingresado como depósitos en las entidades financieras ascendía a 148.461 millones de euros. Se trata de un aumento respecto de 2024 cercano a los seis mil millones. Dicho de otra forma: un 4,42 % más. La gran mayoría de la cifra de 2025 corresponde a depósitos a la vista y ahorros (117.000 millones), ya que los plazos fijos, cuya remuneración la banca reserva solo para sus grandes clientes, se quedan en 20.700 millones.

Si se echa la vista atrás, una primera conclusión se encuentra en el gran crecimiento que han tenido los depósitos desde la pandemia del coronavirus. La covid se desató en marzo de 2020. Tres meses antes, al cierre de 2019, el nivel de ahorros de los valencianos llegaba a los 111.180 millones. Por tanto, en seis años el crecimiento ha sido de 37.000 millones de euros, un crecimiento inédito en la historia.

Así, por ejemplo, la subida de los depósitos se cortó en 2008, coincidiendo con la llegada de la Gran Recesión. Fue un tiempo de penurias, de pérdida de activos financieros vinculados con el hundimiento del sector bancario valenciano, de despidos masivos y necesidad de tirar de ahorros para sobrevivir, de inmigrantes retornados a sus países. En dicho año, los ahorros de los valencianos alcanzaron un máximo, en aquel momento, de 104.831 millones e iniciaron una senda descendente que no se rompió hasta 2015, cuando los depósitos llegaron a 93.700 millones.

Motivos

El incremento del ahorro está vinculado, entre otros factores, a la mayor capacidad de ingresos de la ciudadanía en un contexto en el que la economía española ha tenido sucesivamente unos de los crecimientos mayores de toda Europa. El aumento en las cifras de empleados, las dificultades para el acceso a una vivienda, la subida de salarios y las pensiones empujados ambos por la inflación son factores que contribuyen a que los valencianos tengan más dinero.

Publicidad de hipotecas en la fachada de un banco en Barcelona / Levante-EMV

Es una tesitura paralela a todos los activos financieros de las familias. La asociación de inversión colectiva Inverco asegura que al cierre de 2025 el dinero de los hogares españoles invertido en depósitos, fondos de inversión, en fondos de pensiones o en bolsa era de 3,43 billones de euros, por encima de los 3,14 de un año antes. Muy lejos están los 374.000 millones que sumaban todos esos conceptos en 1990. La principal partida corresponde a los depósitos y efectivo, con 1,14 billones frente a los 1,09 de 2024. Le sigue la inversión directa, con 1,13 billones (982.525 en el año precedente), que incluye la renta variable (bolsa) y la fija. El tercer lugar es para los fondos de inversión, con 585.000 millones, y la cuarta para los fondos de pensiones, con 140.694 millones.

Créditos

Si los depósitos están en máximos históricos, los créditos se aproximan también al registro más bajo. Este se dió en 2024, cuando la deuda financiera de los valencianos se situó en los 100.736 millones de euros. Esta cifra es la más baja registrada en la autonomía. Un año después había crecido hasta los 107.023 millones, es decir 6.300 millones. El contexto es de buenas cifras macroeconómicas, con alza continuado del PIB y reducción del desempleo, pero también es cierto que uno de los elementos esenciales en la política crediticia procede de las hipotecas y los precios de las viviendas están directamente por las nubes.

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El volumen de créditos en la Comunitat Valenciana alcanzó su máximo en 2008, coincidiendo con la Gran Recesión. En aquel momento, la deuda de los residentes en la autonomía con los bancos era de 188.463 millones. Luego inició un progresivo descenso hasta las cifras ya reseñadas que tuvo dos años clave. 2011, cuando se registró una disminución de más de 21.000 millones -de 180.871 a 158.250 millones- y 2012, cuando pasó de 158.250 a 141.399 millones. Por tanto, una reducción cercana a los 17.000 millones.