Cajamar refuerza su apuesta por la innovación aplicada

La agricultura valenciana necesita hoy «más que nunca» aliados capaces de aportar estabilidad, visión a largo plazo y herramientas para anticipar un entorno cada vez más complejo. Así lo defendió este martes el director territorial de Cajamar en Valencia, Jesús García, durante su intervención en la IV edición de los Premios Agricultura organizados por Levante-EMV, celebrados en la sede de la entidad financiera en València.

En un discurso marcado por la reivindicación del papel estratégico del sector agroalimentario, García subrayó el vínculo histórico de Cajamar con el mundo rural, al que definió como parte de su «propio ADN». La entidad, recordó, hunde sus raíces en las cajas rurales impulsadas por agricultores y cooperativistas con el objetivo de disponer de una banca cercana y especializada, un espíritu que, según afirmó, sigue plenamente vigente en su modelo de actuación. «El sector agroalimentario es clave para nuestra economía y nuestro territorio», destacó, al tiempo que puso en valor el objetivo de estos galardones: reconocer el talento, el esfuerzo y la capacidad de innovación de agricultores, empresas y cooperativas.

El responsable territorial enmarcó esta apuesta en un contexto especialmente exigente para el campo valenciano, marcado por la incertidumbre climática, la presión sobre los costes de producción y la creciente competencia global. Ante este escenario, defendió la necesidad de reforzar la colaboración público-privada y de dotar al sector de herramientas que le permitan ganar en resiliencia sin perder competitividad.

Más allá de la financiación, García insistió en que Cajamar ha orientado su estrategia hacia la construcción de relaciones de confianza a largo plazo con el sector, basadas en el conocimiento directo de la actividad agraria, el arraigo territorial y una apuesta decidida por la innovación aplicada. «No se trata solo de conceder crédito, sino de acompañar al agricultor y a las empresas en sus decisiones, aportando valor añadido», vino a señalar durante su intervención.

En este sentido, destacó que uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es el Centro de Experiencias que la entidad mantiene en Paiporta, una infraestructura singular desde la que se impulsa investigación aplicada orientada a resolver problemas reales del campo. Desde estas instalaciones, explicó, se desarrollan ensayos, pruebas y proyectos que buscan mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias, adaptando la innovación a las condiciones específicas del territorio.

Un trabajo que ahora entra en una nueva fase con la profunda remodelación del centro, actualmente en marcha. García avanzó que la reapertura está prevista antes de final de año y que el objetivo es convertir este espacio en «el gran referente de innovación agroalimentaria de la Comunitat Valenciana». La ambición es que funcione como un auténtico ‘hub’ del sector, capaz de integrar empresas, cooperativas, técnicos e investigadores en un entorno de colaboración permanente.

La reforma, según detalló, no se limita a la modernización de las parcelas de ensayo al aire libre, donde se desarrollan las investigaciones, sino que incluye una transformación integral del edificio principal. Este pasará a albergar reuniones empresariales, encuentros profesionales, jornadas técnicas, programas formativos y espacios de networking, con el objetivo de generar sinergias entre los distintos actores del ecosistema agroalimentario. «Queremos que sea un punto de encuentro donde compartir experiencias, impulsar proyectos conjuntos y acelerar la incorporación de la innovación», afirmó.

En definitiva, añadió, se trata de «abrir una nueva puerta» de Cajamar al sector, reforzando su papel como entidad de referencia no solo en el ámbito financiero, sino también en la generación y transferencia de conocimiento.

Precisamente, junto a la investigación, García puso el acento en la importancia de la divulgación y el acceso a información de calidad. El ecosistema de innovación agroalimentaria de Cajamar, indicó, presta especial atención a la elaboración de estudios, publicaciones especializadas y programas formativos dirigidos a agricultores, cooperativas y empresas del sector.

A su juicio, disponer de datos actualizados, análisis rigurosos y herramientas de planificación resulta imprescindible en un entorno cada vez más volátil. «Permite anticiparse a los riesgos, identificar oportunidades y tomar decisiones con una visión estratégica y de largo plazo», explicó. En este punto, insistió en que mejorar la eficiencia productiva y avanzar hacia modelos más sostenibles no es solo una opción, sino una necesidad para garantizar la viabilidad futura del sector.

El director territorial también dedicó parte de su intervención a felicitar a los premiados, a quienes definió como ejemplo de innovación, compromiso y excelencia. «Son un referente y una fuente de inspiración», señaló, destacando su capacidad para adaptarse a los cambios sin renunciar a la calidad y a los valores que definen al sector agroalimentario valenciano.

Entre ellos, puso en valor el reconocimiento a Vicky Foods con el galardón a la Trayectoria, subrayando su evolución desde sus orígenes como empresa familiar hasta convertirse en un grupo de referencia, manteniendo sus valores fundacionales. Un ejemplo, dijo, de cómo la innovación y la visión empresarial pueden ir de la mano del arraigo y el compromiso con el territorio.

Por último, García agradeció a Levante-EMV su implicación en la organización de estos premios y su labor informativa, que consideró clave para visibilizar la realidad del campo. En su opinión, el papel de los medios de comunicación resulta fundamental para trasladar a la sociedad la importancia estratégica de la agricultura en la Comunitat Valenciana y el esfuerzo de quienes la sostienen.

La intervención concluyó con un mensaje claro: el futuro del sector agroalimentario pasa por reforzar la cooperación, acelerar la innovación y garantizar el acceso a conocimiento de calidad. Tres pilares sobre los que, según defendió, Cajamar aspira a seguir construyendo su relación con la agricultura valenciana en los próximos años.